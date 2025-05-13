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13 мая 2025, 14:25
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Как подобрать плитку для стен на кухню и в ванную: экспертный гид

13 мая 2025, 14:25
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Современная плитка для стен удивляет текстурами: от классического мрамора до ярких графичных паттернов. Правильный выбор позволяет совместить эстетику и практичность в вашем интерьере

На сайте АГРОМАТ представлено более тысячи коллекций плитка для стен в рабочей кухонной зоне и в ванной комнате. Здесь легко подобрать решение под любой стиль, воспользоваться доставкой по всей Украине и получить профессиональную консультацию дизайнеров.

Как выбрать плитку для кухни

  1. Учтите формат. Ассортимент АГРОМАТ охватывает размеры от компактных 10 × 10 см до крупноформатных панелей 120 × 240 см, что позволяет либо создать выразительную "кирпичную" мозаику, либо добиться почти бесшовного полотна над столешницей.
  2. Оцените фактуру и покрытие. Для фартука подойдет глянцевая или сатиновая поверхность: капли жира и соуса легко удаляются обычной губкой. Любителям утонченной натуральности стоит посмотреть коллекции "под бетон" или "под камень" – они гармонируют с деревянными фасадами и металлической фурнитурой. Стоит помнить, что матовые поверхности менее скользкие, если край столешницы переходит в небольшую вертикаль.
  3. Продумайте колористику. Светлая настенная плитка расширяет небольшие кухни, а контрастные вставки, выполненные метлахской техникой, превращают фартук в декоративный акцент. В каталоге встречаются как спокойные монохромы, так и плитка с флористическими, геометрическими и природными принтами.
  4. Запаситесь комплектующими. Закажите затирку в тон и декоративные молдинги сразу: это сэкономит время на монтаже и убережет от расхождений в оттенках партии.

Оптимальный выбор для ванной комнаты

  • Влагостойкость и химическая устойчивость. Глазурованный керамогранит устойчив к моющим средствам и не боится пара, поэтому идеально подходит для душевых зон и стен вокруг ванны.
  • Рельеф повышает безопасность. Если пол ванной выполнен тем же материалом, отдайте предпочтение шероховатой поверхности Р9-R10 – так уменьшится риск скольжения.
  • Цветовые приемы. Горизонтальная укладка прямоугольников зрительно расширяет помещение, а вертикальная "поднимает" потолок. Комбинируйте крупный формат с узкими вставками мозаики: шов между материалами скроет перепады плоскости.
  • Минимальный шов. Ректифицированная плитка позволяет оставить межплиточный шов всего 2 мм – вода практически не задерживается, уход упрощается.

Монтаж и уход: практические лайфхаки

  • Делайте запас не менее 10% на подрезку и возможный брак.
  • Используйте эластичный клей для влажных зон и эпоксидную затирку: она не темнеет от грибка.
  • Для ежедневной чистки достаточно мягкой щётки и нейтрального pH-средства; абразивы и агрессивные кислоты сведут блеск глазури на нет.
  • Облицовку из крупных панелей удобнее резать водяной пилой с алмазным диском – так кромка останется ровной, а декоративный слой не сколется.

Настоящий ремонт кухни и ванной невозможен без качественной плитки для стен: она продлевает жизнь основаниям и формирует визуальный стиль помещения. Богатый каталог АГРОМАТ, от компактной мозаики до монументальных плит 120 × 240 см, дает свободу творчества, а сеть шоу-румов и доставка по Украине превращают выбор в понятный пошаговый процесс.

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