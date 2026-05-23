На Чернігівщині росіяни вдарили дроном по поліцейському авто: є постраждалі
На Чернігівщині російський дрон атакував службовий автомобіль поліції. Внаслідок удару постраждали троє правоохоронців
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Інцидент стався 23 травня близько 11:00 у Новгород-Сіверський. Росіяни поцілили безпілотником по авто поліцейських, які патрулювали місто.
У результаті атаки травм зазнали троє співробітників групи реагування патрульної поліції Новгород-Сіверського райвідділу. Пошкоджено службовий автомобіль.
За фактом ворожого удару правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України – воєнні злочини.
Нагадаємо, у суботу, 23 травня, російський безпілотник атакував траурну колону на околиці міста Суми. Внаслідок удару постраждали люди, їм надають необхідну медичну допомогу. Попередньо, одна людина перебуває у важкому стані.