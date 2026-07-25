Росіяни атакували безпілотниками чотири АЗС та пожежну частину на Полтавщині
Впродовж ночі російські військові атакували безпілотниками територію Полтавського району
Про це повідомляє очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, передає RegioNews.
Внаслідок влучань пошкоджень зазнали чотири автозаправні станції та будівля пожежної частини.
Після ворожих атак на території приватних домоволодінь виявили уламки БпЛА. Пошкоджені покрівлі будинків, скління вікон та автомобіль.
На щастя, внаслідок атак ніхто з людей не постраждав.
Нагадаємо, 24 липня російський FPV-дрон атакував рейсовий автобус під Сумами. На щастя, люди не постраждали.
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