Фото: СБУ

Військова контррозвідка СБУ викрила у Дніпрі російського агента, який організував масштабну схему незаконної верифікації супутникового обладнання Starlink

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Уродженець Луганщини потрапив у поле зору російських спецслужбістів через Телеграм-канали з пошуку "легких заробітків".

В обмін на гроші зловмисник використав реквізити, які йому передав куратор з РФ, і спочатку оформив станцію Starlink на себе.

Згодом, за вказівкою ворога, фігурант за допомогою реквізитів підставних осіб у відділеннях поштових операторів масово активував термінали супутникового зв'язку. Загалом фігурант встиг верифікувати понад 1000 Starlink.

Співробітники СБУ затримали агента за місцем проживання, вилучили мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

Крім того, СБУ заблокувала всі станції Starlink, які незаконно зареєстрував зловмисник.

Фігуранту оголосили підозру за ч. 1 ст. 111-2 КК України (пособництво державі-агресору). Йому загрожує до 12 років увʼязнення.

Нагадаємо, у Києві контррозвідка СБУ викрила ще двох російських агентів, які на замовлення російської ФСБ реєстрували супутникові термінали Starlink для російської армії.