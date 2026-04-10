На Київщині ліквідували пожежу в пекарні
Ввечері 9 квітня у Вишневому сталася пожежа в приміщенні пекарні на вулиці Київській
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Повідомлення про займання надійшло до рятувальників о 17:27.
Вогонь охопив площу 80 квадратних метрів. Приблизно за годину вогнеборці ліквідували пожежу.
Причина займання встановлюють фахівці.
До гасіння залучались семеро рятувальників та дві одиниці спецтехніки.
Нагадаємо, 22 березня на Київщині ліквідували масштабну пожежу на складах в селі Погреби Броварського району. Вогонь охопив площу в 5500 кв. м.
