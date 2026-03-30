На Київщині 18-річний хлопець загинув на мотоциклі

Попередньо, 18-річний водій мотоцикла Kawasaki зіткнувся з культиватором, яким керував 42-річний місцевий житель, який їхав у зустрічному напрямку. Внаслідок ДТП, на жаль, мотоцикліст загинув на місці від отриманих травм.

"За даним фактом слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України)", - повідомили в поліції.

