Мер Білої Церкви заявив, що вирішив приєднатися до ЗСУ

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Про це Дикий повідомив у своєму відеозверненні в суботу, 30 березня, передає RegioNews.

"Я ухвалив рішення вступити до лав Збройних сил України та із сотнями тисяч наших співгромадян стати на захист держави. Я дуже люблю нашу Білоцерківську громаду і так само люблю Україну”, – сказав він.

Посадовець розповів, що має військове звання офіцера протиповітряної оборони, а також військову спеціальність.

"Дивлячись на звіт 2023 року місто стоїть на міцних позиціях: розвивається бізнес, створюються нові робочі місця, інфраструктура підготовлена до будь-яких можливих атак ворога. Крім того, команда у місті працює злагоджено, як єдиний організм. Я попрошу зберігати ту єдність і працювати далі на благо громади", – додав Дикий.

Як відомо, Геннадій Дикий був головою Білої Церкви з 2015 року. У грудні 2023 року він отримав відзнаку Головнокомандувача ЗСУ – нагрудний знак "За сприяння війську".

При цьому мер фігурує у справах про розкрадання бюджетних коштів та зловживання службовим становищем. У березні 2022 року Дикому повідомили про підозру у завданні понад 8,7 млн грн збитків територіальній громаді. Йдеться про купівлю недобудови по вул. Театральна коштом місцевого бюджету за завищеною ціною.

Згодом Вищий антикорупційний суд (ВАКС) виніс рішення у цій справі. Міському голові обрали запобіжний захід у вигляді особистої поруки.

Раніше повідомлялось, що у Києві хочуть заохочувати чоловіків вступати до лав ЗСУ. Йдеться про новобранців, що вступатимуть до лав Збройних сил України. Кожному київському мобілізованому виплачуватимуть матеріальне заохочення у розмірі 30 тис. грн.