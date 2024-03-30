Мер Білої Церкви заявив, що вирішив приєднатися до ЗСУ
Міський голова міста Біла Церква Київської області Геннадій Дикий оголосив про рішення вступити до лав Збройних сил України
Про це Дикий повідомив у своєму відеозверненні в суботу, 30 березня, передає RegioNews.
"Я ухвалив рішення вступити до лав Збройних сил України та із сотнями тисяч наших співгромадян стати на захист держави. Я дуже люблю нашу Білоцерківську громаду і так само люблю Україну”, – сказав він.
Посадовець розповів, що має військове звання офіцера протиповітряної оборони, а також військову спеціальність.
"Дивлячись на звіт 2023 року місто стоїть на міцних позиціях: розвивається бізнес, створюються нові робочі місця, інфраструктура підготовлена до будь-яких можливих атак ворога. Крім того, команда у місті працює злагоджено, як єдиний організм. Я попрошу зберігати ту єдність і працювати далі на благо громади", – додав Дикий.
Як відомо, Геннадій Дикий був головою Білої Церкви з 2015 року. У грудні 2023 року він отримав відзнаку Головнокомандувача ЗСУ – нагрудний знак "За сприяння війську".
При цьому мер фігурує у справах про розкрадання бюджетних коштів та зловживання службовим становищем. У березні 2022 року Дикому повідомили про підозру у завданні понад 8,7 млн грн збитків територіальній громаді. Йдеться про купівлю недобудови по вул. Театральна коштом місцевого бюджету за завищеною ціною.
Згодом Вищий антикорупційний суд (ВАКС) виніс рішення у цій справі. Міському голові обрали запобіжний захід у вигляді особистої поруки.
Раніше повідомлялось, що у Києві хочуть заохочувати чоловіків вступати до лав ЗСУ. Йдеться про новобранців, що вступатимуть до лав Збройних сил України. Кожному київському мобілізованому виплачуватимуть матеріальне заохочення у розмірі 30 тис. грн.