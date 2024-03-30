11:01  30 березня
Президент звільнив кількох позаштатних радників та двох уповноважених
12:48  30 березня
Втеча за 21 тисячу доларів: викрита чергова схема для ухилянтів
13:36  30 березня
Прикордонники показали, як "засліпили” окупантів на Запорізькому напрямку
UA | RU
UA | RU
30 березня 2024, 14:30

Мер Білої Церкви заявив, що вирішив приєднатися до ЗСУ

30 березня 2024, 14:30
Читайте также на русском языке
фото: скріншот
Читайте также
на русском языке

Міський голова міста Біла Церква Київської області Геннадій Дикий оголосив про рішення вступити до лав Збройних сил України

Про це Дикий повідомив у своєму відеозверненні в суботу, 30 березня, передає RegioNews.

"Я ухвалив рішення вступити до лав Збройних сил України та із сотнями тисяч наших співгромадян стати на захист держави. Я дуже люблю нашу Білоцерківську громаду і так само люблю Україну”, – сказав він.

Посадовець розповів, що має військове звання офіцера протиповітряної оборони, а також військову спеціальність.

"Дивлячись на звіт 2023 року місто стоїть на міцних позиціях: розвивається бізнес, створюються нові робочі місця, інфраструктура підготовлена до будь-яких можливих атак ворога. Крім того, команда у місті працює злагоджено, як єдиний організм. Я попрошу зберігати ту єдність і працювати далі на благо громади", – додав Дикий.

Як відомо, Геннадій Дикий був головою Білої Церкви з 2015 року. У грудні 2023 року він отримав відзнаку Головнокомандувача ЗСУ – нагрудний знак "За сприяння війську".

При цьому мер фігурує у справах про розкрадання бюджетних коштів та зловживання службовим становищем. У березні 2022 року Дикому повідомили про підозру у завданні понад 8,7 млн грн збитків територіальній громаді. Йдеться про купівлю недобудови по вул. Театральна коштом місцевого бюджету за завищеною ціною.

Згодом Вищий антикорупційний суд (ВАКС) виніс рішення у цій справі. Міському голові обрали запобіжний захід у вигляді особистої поруки.

Раніше повідомлялось, що у Києві хочуть заохочувати чоловіків вступати до лав ЗСУ. Йдеться про новобранців, що вступатимуть до лав Збройних сил України. Кожному київському мобілізованому виплачуватимуть матеріальне заохочення у розмірі 30 тис. грн.

мер ЗСУ Біла Церква Геннадій Дикий



28 березня 2024
Гроші чи армія: скільки потрібно буде заплатити, щоб мати "економічну бронь" від мобілізації
"Бронь" за податки. Бізнес підтримує, військові експерти вбачають серйозні ризики
18 березня 2024
Парламент увійшов у зону турбулентності. Чи загрожує Верховній Раді політична криза?
Верховна Рада, схоже, опинилася на порозі парламентської кризи. За останні три тижні нардепи змогли ухвалити лише одне рішення в той час, коли в повітрі зависнули важливі для Офісу президента питання,...
09 березня 2024
Призначення Залужного послом у Великобританії: добровільно-примусова висилка чи зважений крок?
Колишній головнокомандувач ЗСУ найближчим часом може поїхати працювати в Лондон – президент готовий призначити його послом України у Великобританії. Чи зможе Валерій Залужний після такої дипломатичної...
05 березня 2024
Кінець "гуманітарці" на папері: які зміни очікують на волонтерів із 1 квітня
Незабаром в Україні зміняться правила завезення гуманітарної допомоги з-за кордону. RegioNews розбирався, що зміниться для волонтерів та з якими проблемами вони можуть стикнутися
Вибух в пʼятиповерхівці на Київщині: кількість загиблих збільшилась
30 березня 2024, 20:45
На Буковині лісовоз перекинувся у кювет: водій загинув, на нього впали колоди
30 березня 2024, 20:01
Українські чоловіки за кордоном не зможуть оформити закордонний паспорт без військово-облікового документа, – нардеп
30 березня 2024, 18:31
На Київщині вибухнула квартира в п'ятиповерхівці: обвалилися три поверхи, є загибла
30 березня 2024, 17:27
Принципи адміністрування місцевих податків потрібно переглянути, – Шуляк
30 березня 2024, 16:48
На Запоріжжі внаслідок російського обстрілу постраждав 12-річний хлопчик
30 березня 2024, 16:22
Окупанти обстріляли з артилерії Красногорівку на Донеччині: двоє загиблих
30 березня 2024, 15:55
На Хмельниччині група жінок напала на працівників ТЦК
30 березня 2024, 15:27
На Вінниччині виявили уламки ракети Х-101 та "шахеда”
30 березня 2024, 14:58
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
06 березня 2024
СБУ показала тестування першого іменного морського дрона "Авдіївка"
Всі відео »
Гроші чи армія: скільки потрібно буде заплатити, щоб мати "економічну бронь" від мобілізації
Парламент увійшов у зону турбулентності. Чи загрожує Верховній Раді політична криза?
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Олександр Коваленко
Сергій Фурса
Всі блоги »