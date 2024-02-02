Учень ліцею на Київщині, який зливав ворогу дані про ЗСУ, здивував поясненнями своїх дій у суді

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У Київській області до 7 років позбавлення волі засудили учня ліцею. Хлопець з проукраїнською позицією здавав Росії місця дислокації ЗСУ. На суді він заявив, що робив це для того, щоб інші не знімали

Про це йдеться у вироку Обухівського районного суду Київської області, передає RegioNews.

За даними суду, учень ліцею у березні 2023 року почав спілкуватись із працівником ФСБ Росії. Представник країни-окупантки під час розмови уточнив "обов'язки" учня. На це хлопець заявив: "Да, об`яснили, сказали потрібно фоткати опредєльонні зданія, постройки. Я написав зразу, що школи, учіліща і дєтсади я не буду фотографіровать, бо я понімаю, що скорєє всього ви будете туда бомбить, інформація передається в рф. Отвєтственость таку я брать не собираюсь. А государствені учрєждєнія я не протів. В принципі мені на них без разніци".

Відомо, що хлопець встиг зняти на відео та передати окупантам приміщення військкомату в Обухові, Обухівської РДА та ДСНС. Після цього хлопця затримали.

На суді хлопець провину визнав частково, зазначивши, що вчинив "велику помилку". Він дав свідчення, що "мав намір передавати фото об`єктів та не показувати військову техніку, яка там розташовувалась і тому вважав, що нічого незаконного не робить і щоб хтось інший не давав правдиву інформацію з військовою технікою"..

Підліток додав, що навчається на 3 курсі ліцею в Обухові та має 1300 грн стипендії та 10 000 грн за проходження практики. У його родини середній достаток та грошей вистачало, проте хлопець захотів підзаробити у телеграмі. За те, що він зняв військкомат, отримав 3700 грн. Чи заплатили йому за інше - не знає, бо його затримала СБУ, коли він "повертався із завдання".

"Розумів, що дані особи з Російської Федерації, але не задумувався, що вони із спецслужб, розумів що співпрацює з державою-агресором. На початку спілкування відмовився знімати школи та дитячі садки, оскільки не хотів, щоб хтось загинув. До українських спецслужб не звертався. Об`єкти знімав так, щоб у кадр не потрапили військова та інша спецтехніка", - йдеться у свідченні хлопця.

На суді також виступила класна керівниця хлопця. Вона повідомила, що у підсудного завжди була проукраїнська позиція, до країни агресора ставився негативно, захищав у спілкуванні українську мову.

Вітчим хлопця підтвердив заяву класної керівниці, додавши, що ймовірно спецслужби РФ спокусили його пасинка грошима.

Суд визнав хлопця винним за ч.3 ст.114-2 Кримінального кодексу України та засудив до 7 років позбавлення волі.

Відомо, що адвокат підлітка оскаржує вирок суду в Київському апеляційному суді. Розгляд апеляції призначено на 28 лютого 2024 року.

Раніше повідомлялось, що російський агент із Харкова проведе 15 років у тюрмі за підготовку диверсій проти ЗСУ. Агента фсб затримали у результаті спецоперації в Харкові у березні цього року. СБУ запобігла вчиненню диверсій з боку російської спецслужби.