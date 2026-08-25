Дрони атакували Київ: у 16-поверхівці зруйновано стіни та вибито вікна
У ніч на 25 серпня російські війська атакували Київ безпілотниками. У Голосіївському районі столиці уламки БпЛА пошкодили 16-поверховий житловий будинок
Про це повідомила КМВА, передає RegioNews.
Там зазначили, що зафіксували пошкодження будинку внаслідок ворожої атаки, а профільні служби вирушили на місце події.
Згодом мер Києва Віталій Кличко уточнив наслідки падіння уламків. За його словами, у будинку на рівні 14-го поверху сталося руйнування стін та вибито вікна.
Пожежі не виникло, екстрені служби працювали на місці.
Інформація про наслідки атаки уточнюється.
Нагадаємо, російські війська протягом 24 серпня понад 60 разів атакували три райони Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще семеро дістали поранення.
У Харкові ворожий дрон вдарив по Київському районуВсі новини »
24 серпня 2026, 22:40У Херсоні ворожий безпілотник атакував житловий будинок: поранено 11-річного хлопчика
24 серпня 2026, 15:59Удар по Ізюму: кількість постраждалих зросла до 9 людей
24 серпня 2026, 13:10
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
У Вінниці на підприємстві під час ремонту обладнання загинув робітник
25 серпня 2026, 09:45Європейські лідери поїдуть до США просити Трампа про ракети Patriot для України
25 серпня 2026, 09:33РФ вночі запустила по Україні балістику, авіаракету та 150 ударних БПЛА
25 серпня 2026, 09:18У ДСНС показали наслідки ворожого удару по ТРЦ на Дніпропетровщині
25 серпня 2026, 08:57Удар по Харківщині: загинув 46-річний чоловік, серед 13 постраждалих – дитина
25 серпня 2026, 08:51На кордоні з Молдовою через удар "Шахедів" тимчасово не працює пункт пропуску "Виноградівка"
25 серпня 2026, 08:45На Чернігівщині внаслідок ворожого удару на підприємстві спалахнула масштабна пожежа
25 серпня 2026, 08:35У Києві побилися патрульний та ветеран на протезі: у поліції розповіли подробиці
25 серпня 2026, 08:27Ворожі обстріли Сумщини: пошкоджено газопровід, магазин та підприємства, п'ятеро постраждалих
25 серпня 2026, 08:19Ракетний удар по Харкову: ворог поцілив у промзону, є загиблий
25 серпня 2026, 07:59
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Всі блоги »