У Києві судитимуть жінку, в якої в квартирі загинула лисиця

У столиці повідомили про підозру жінці через загибель лисиці. Вона утримувала дику тварину в квартирі

Ще минулого року правоохоронці побачили відео про те, як жителька Оболонського району в своїй квартирі утримує диких тварин. У квартирі 55-річної жінки знайшли труп чорно-бурої лисиці.

Експертиза підтвердила, що дику тварину утримували тривалий час без належного контролю, вакцинації, санітарних норм. Лисиця померла після того як отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Також з цієї квартири забрали вовка. Він зараз знаходиться в центрі порятунку тварин.

