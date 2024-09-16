У Києві та Краматорську затримали 16-річних підпалювачів, які виконували замовлення росіян

фото: СБУ

Правоохоронці затримали у Києві та на Донеччині ще двох поплічників росіян, які палили військові авто Сил оборони

Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр СБУ.

Зловмисники "полювали" на позашляховики ЗСУ, обладнані під виконання бойових завдань на передовій.

Спочатку фігуранти знаходили потенційні цілі та погоджували їх зі своїми російськими кураторами. Потім прибували на місця паркування військових авто та підпалювали їх за допомогою бензину та легкозаймистих сумішей.

Для "звіту" перед окупантами фігуранти знімали загоряння на камери своїх телефонів, сподіваючись на "легкий заробіток". Утім, жоден з підпалювачів не дочекався обіцяних грошей від рашистів.

Так, у Києві затримали 16-річного фігуранта, який приїхав з Черкащини, щоб здійснити серію підпалів військових авто у столиці. Для "тестового" завдання молодик мав спалити позашляховик, який волонтери придбали для однієї з бойових бригад ЗСУ, що воює на східному фронті. Співробітники СБУ затримали зловмисника "по гарячих слідах".

На Донеччині затримали мешканця Краматорська, який також хотів "заробити" на підпалах авто Сил оборони. Одразу після першої спроби знищити позашляховик українського воїна, СБУ затримала молодика і вилучила у нього засоби підпалу.

Обом фігурантам повідомили про підозру. Незважаючи на юний вік, затриманим загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, раніше СБУ та Нацполіція затримали ще чотирьох поплічників російських спецслужб, які вчиняли замовні підпали на Одещині.