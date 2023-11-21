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21 листопада 2023, 15:04

У ДБР повідомили, скільки вироків уже винесено у справах Майдану

21 листопада 2023, 15:04
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фото: flickr.com/photos/spoilt_exile
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Державне бюро розслідувань знаходиться на фінішній прямій розслідування справ Майдану. Протягом цих років було порушено 82 кримінальні справи та винесено 40 вироків

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДБР.

У бюро повідомили, що за 10 років було порушено 82 кримінальні провадження. На цей момент винесено 40 вироків відносно 49 осіб.

Крім того, у жовтні цього року ДБР завершило розслідування щодо найбільшої справи Майдану — причетності колишнього керівництва держави за організацію розгону та розстрілів демонстрантів 18 — 20 лютого 2014 року.

У вчиненні цих злочинів обвинувачуються члени злочинної групи — колишні високопосадовці:

  • Президент України;
  • Міністр внутрішніх справ України;
  • заступник Міністра внутрішніх справ України;
  • Голова СБУ;
  • Перший заступник Голови СБУ – керівник Антитерористичного центру;
  • Міністр оборони України;
  • начальник Головного управління – командувач внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України;
  • в.о. начальника ГУМВС України в м. Києві;
  • заступник начальника ГУМВС України – начальник міліції громадської безпеки;
  • командир ПМОП "Беркут" при ГУМВС України в м. Києві.

Встановлено, що вони 18-20 лютого 2014 року віддавали накази та приймали відповідні рішення щодо застосування працівниками правоохоронних органів без відповідних на те підстав і з порушенням норм чинного законодавства спеціальних засобів, військової техніки, вогнепальної зброї для силової протидії та розгону демонстрантів у центрі столиці та припинення акцій протесту.

Обвинувальний акт вже направлено до суду.

Нагадаємо, у державне свято День Гідності та Свободи, яке в Україні відзначають 21 листопада, президент Володимир Зеленський звернувся до громадян країни.

ДБР Майдан Революція Гідності справи Майдану вирок



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