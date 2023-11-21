У ДБР повідомили, скільки вироків уже винесено у справах Майдану
Державне бюро розслідувань знаходиться на фінішній прямій розслідування справ Майдану. Протягом цих років було порушено 82 кримінальні справи та винесено 40 вироків
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДБР.
У бюро повідомили, що за 10 років було порушено 82 кримінальні провадження. На цей момент винесено 40 вироків відносно 49 осіб.
Крім того, у жовтні цього року ДБР завершило розслідування щодо найбільшої справи Майдану — причетності колишнього керівництва держави за організацію розгону та розстрілів демонстрантів 18 — 20 лютого 2014 року.
У вчиненні цих злочинів обвинувачуються члени злочинної групи — колишні високопосадовці:
- Президент України;
- Міністр внутрішніх справ України;
- заступник Міністра внутрішніх справ України;
- Голова СБУ;
- Перший заступник Голови СБУ – керівник Антитерористичного центру;
- Міністр оборони України;
- начальник Головного управління – командувач внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України;
- в.о. начальника ГУМВС України в м. Києві;
- заступник начальника ГУМВС України – начальник міліції громадської безпеки;
- командир ПМОП "Беркут" при ГУМВС України в м. Києві.
Встановлено, що вони 18-20 лютого 2014 року віддавали накази та приймали відповідні рішення щодо застосування працівниками правоохоронних органів без відповідних на те підстав і з порушенням норм чинного законодавства спеціальних засобів, військової техніки, вогнепальної зброї для силової протидії та розгону демонстрантів у центрі столиці та припинення акцій протесту.
Обвинувальний акт вже направлено до суду.
Нагадаємо, у державне свято День Гідності та Свободи, яке в Україні відзначають 21 листопада, президент Володимир Зеленський звернувся до громадян країни.