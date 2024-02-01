ЗСУ знищили два спостережні пункти окупантів на лівому березі Дніпра

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Сили оборони України знищили на лівому березі Дніпра у Херсонській області два російські спостережні пункти і 32 окупантів

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь”, передає RegioNews.

"За минулу добу отримали підтвердження, що у ворога на лівому березі стало менше на: 32 загарбники, 1 реактивну систему залпового вогню "Град", 9 гармат, в т.ч. гаубиця "Мста-Б", 3 БПЛА: 2 ударні "Ланцети" та розвідувальний "Мерлін", 7 одиниць автомобільної техніки”, – йдеться у повідомленні.

Також ЗСУ ліквідували два ворожі спостережні пункти. Триває дорозвідка.

Нагадаємо, раніше українські бійці спецпідрозділу "Ахіллес" показали відео знищення позицій росіян неподалік від Бахмута за допомогою дронів.