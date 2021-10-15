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15 жовтня 2021, 13:13 393

У Харкові п’яна водійка у суді обурювалася, що не змогла домовитися про закриття справи проти себе

15 жовтня 2021, 13:13 393
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з відкритих джерел
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Суддя Дзержинського районного суду Харкова Діана Цвіра поскаржилася на втручання в професійну діяльність. Фігурантка однієї з справ була обурена рішенням в одній зі справ

Повідомлення про втручання в діяльність суддя Дзержинського районного суду Харкова Діана Цвіра направила до Вищої ради правосуддя та генеральному прокурору Ірині Венедиктовій, пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Вищої ради правосуддя

Цвіра зазначила, що в її провадженні перебуває адміністративний матеріал за фактом керування транспортним засобом у стані сп’яніння (ч. 1 ст. 130 КУпАП). 6 жовтня 2021 року, коли суддя вийшла з нарадчої кімнати, їй повідомили, що до суду приходила жінка, яка обвинувачується в скоєнні правопорушення, та "дуже обурювалася, що її викликають для розгляду адміністративної справи". Остання посилалася на те, що "справу вже розглянули та закрили за відсутності в її діях складу адміністративного правопорушення".

Працівники суду встановили, що насправді розгляд адміністративного матеріалу призначений на 11 жовтня. У відповідь жінка розповіла, що в соціальній мережі її розшукав чоловік та представився працівником суду. Він заявив, що може допомогти у вирішенні питання щодо закриття справи. Жінка перевела чоловіку гроші, у відповідь він надіслав фото постанови, якою провадження начебто закрили.

Цвіра розцінила вказані дії як втручання в правосуддя, про що й повідомила до Вищої ради.

суд суддя ВРП справа соцмережі

 
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