В Харькове пьяная водитель в суде возмущалась, что не смогла договориться о закрытии дела против себя

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Судья Дзержинского районного суда Харькова Диана Цвира пожаловалась на вмешательство в профессиональную деятельность. Фигурантка одного из дел была возмущена решением в одном из дел

Сообщение о вмешательстве в деятельность судья Дзержинского районного суда Харькова Диана Цвира направила в Высший совет правосудия и генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Высшего совета правосудия

Цвира отметила, что в ее производстве находится административный материал по факту управления транспортным средством в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 130 Куоап). 6 октября 2021 года, когда судья вышла из совещательной комнаты, ей сообщили, что в суд приходила женщина, которая обвиняется в совершении правонарушения, и "очень возмущалась, что ее вызывают для рассмотрения административного дела". Последняя ссылалась на то, что "дело уже рассмотрели и закрыли при отсутствии в ее действиях состава административного правонарушения".

Работники суда установили, что на самом деле рассмотрение административного материала назначено на 11 октября. В ответ женщина рассказала, что в социальной сети ее разыскал мужчина и представился работником суда. Он заявил, что может помочь в решении вопроса о закрытии дела. Женщина перевела мужчине деньги, в ответ он прислал фото постановления, которым производство якобы закрыли.

Цвира расценила указанные действия как вмешательство в правосудие, о чем и сообщила в Высший совет.