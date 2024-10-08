Український бізнес закликав владу прибрати пільгу на міжнародні посилки, що дискримінує вітчизняних виробників

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Фахівці бізнес асоціацій звернулися до уряду із закликом прибрати пільгу на міжнародні посилки, яка дискримінує українських виробників

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на відповідну заяву Ради бізнесу.

Фахівці Української ради бізнесу проаналізували зміни до Податкового кодексу України, запропоновані Кабінетом міністрів у ПЗУ №11416, щодо умов оподаткування імпортних товарів, що пересилаються у міжнародних поштових та експрес відправленнях, митна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро.

За оцінками фахівців УРБ поточне звільнення призводить до втрат надходжень до державного бюджету у межах 7-9 млрд гривень на рік, а також створює нерівні умови між національними та міжнародними операторами електронної комерції, а також вітчизняними та іноземними виробниками.

Із урахуванням світових тенденцій та специфіки адміністрування міжнародних посилок в Україні – фахівці Ради бізнесу вважають необхідним подальшу роботу у напрямку адміністрування міжнародних посилок та ближчими роками реалізувати деякі зміни. Про це детальніше – за посиланням.

Нагадаємо, раніше Члени Української ради бізнесу, до складу якої входить 117 бізнес-асоціацій різних галузей економіки, заявили, що підвищення податків зменшить економічну активність і збільшить корупцію.