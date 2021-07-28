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28 липня 2021, 17:26 388

Середня зарплата в червні в Україні зросла до 14,3 тисяч гривень - Держстат

28 липня 2021, 17:26 388
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Фото з відкритих джерел
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Середня заробітна плата штатних працівників у червні порівняно з травнем-2021 збільшилася на 6%, а в річному вимірі зросла на 23,6%, склавши 14 313 грн.

Про це пише RegioNews з посиланням на Державну службу статистики.

У Держстаті уточнюють, що в травні 2021 року середня номінальна заробітна плата штатних працівників становила 13 499 грн, квітні - 13 543 грн, березні - 13 612 грн, лютому - 12 549 грн, січні - 12 337 грн.

Найвищий рівень середньої зарплати в минулому місяці зафіксовано в Києві - 20 455 грн, найнижчий в Кіровоградській області – 11 497 грн.

За підрахунками держстатистиків, найбільше зростання середньої заробітної плати штатних працівників у червні поточного року до червня-2020 спостерігалося у Чернівецькій та Тернопільській (на 27,7%), Херсонській (на 26,3%), Волинській, Львівській та Чернігівській (на 26,1%), Рівненській (на 26%) областях, а також у Києві (на 24,8%).

Реальна заробітна плата в Україні в червні 2021 року порівняно з червнем 2020 року зросла на 12,9%, порівняно з травнем поточного року - на 5,8%.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів пропонує у 2022 році підняти мінімальну зарплату на 18,5% з 6500 до 7700 гривень

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