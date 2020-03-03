Кабмін дозволив "продавати" громадянство мінімум за $ 100 тисяч

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства отримало право подавати пропозиції до Державної міграційної служби щодо встановлення квоти імміграції щодо висококваліфікованих фахівців дефіцитних професій та іноземних інвесторів, що вклали в економіку України від 100 тисяч доларів

Фото: mosaiquefm.net

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства отримало право подавати пропозиції до Державної міграційної служби щодо встановлення квоти імміграції щодо висококваліфікованих фахівців дефіцитних професій та іноземних інвесторів, що вклали в економіку України від 100 тисяч доларів

Як передає RegioNews, про таке рішення Кабміну повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, який був присутній на засіданні уряду 3 березня, в своєму Telegram-каналі. Він також опублікував текст постанови Кабміну, згідно з яким уряд вніс зміни в порядок формування квоти імміграції. "Пропозиції в ДМС щодо встановлення квоти імміграції на наступний календарний рік вносять ... Мінекономіки - щодо осіб, які здійснили іноземну інвестицію в економіку України іноземною валютою на суму не менше 100 тисяч доларів США, і висококваліфікованих фахівців і співробітників, гостра потреба в яких є суттєвою для економіки України", - йдеться в документі.

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