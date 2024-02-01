На Буковині голова однієї з ВЛК визнала свого чоловіка непридатним до військової служби

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Голова військово-лікарської комісії при районному ТЦК та СП отримала адмінпротоколи про корупцію

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Жінка підписала довідку про непридатність власного чоловіка до військової служби з подальшим його зняттям із військового обліку.

"Тим самим вона порушила вимоги антикорупційного законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів”, – зазначили в поліції.

Згідно ЗУ "Про запобігання корупції”, голова ВЛК повинна була повідомити членів комісії про наявність у неї реального конфлікту інтересів та не підписувати відповідні документи.

На жінку склали протоколи за ч. 1 та ч. 2 ст. 172-7 КУпАП. Їй загрожує штраф від 1700 до 6800 гривень.

Нагадаємо, у Львові затримали лікаря ВЛК, який вимагав у військового 5000 доларів за довідку про непридатність до служби.