04:35  28 травня
На Буковині у колодязі виявили тіло чоловіка
03:30  28 травня
Ціни на черешню "приходять до норми": яка тепер ціна за кілограм
02:05  28 травня
На Херсонщині цивільний підірвався на ворожій міні
UA | RU
UA | RU
Володимир Фесенко політолог info@regionews.ua
28 травня 2025, 07:51

Парадокс Трампа: Риторика проти Путіна – і одночасно пошук компромісу

28 травня 2025, 07:51
Читайте также на русском языке
Президент Трамп знов дивує...
Президент Трамп знов дивує...
ілюстративне фото: Reuters
Читайте также
на русском языке

Американський президент у своєму допису в соцмережі Truth Social розкритикував Путіна та заявив, що якби не він – "з Росією вже давно трапилися б справді жахливі речі". "І я маю на увазі ДІЙСНО ЖАХЛИВІ. Він грається з вогнем!", – написав Трамп.

Зацініть парадоксальну "красу" трампівської риторики: і путіна розкритикував, і в той же час показав себе в ролі захисника Росії. В цьому вся суперечливість ставлення Трампа до путіна. Трамп хоче скоріше домовитись з путіним, і для цього треба якомога швидше завершити війну в Україні, а кремлівський начальник замість цього продовжує цю війну, і зволікає з мирними переговорами. І тому Президент США страшенно роздратований. Саме тому не чекайте від Трампа "пекельних санкцій" за удари по Україні. Він же з путіним хоче домовитись (і майже благає його про це), а не покарати його.

Для нас, і для багатьох людей у світі, путін збожеволів ще в лютому 2022 року, коли почав повномасштабну війну проти України. А для Трампа він збожеволів лише зараз, тому що замість того, щоб домовлятись з Президентом США, російський диктатор робить алогічні (на думку Трампа) кроки і бомбардує Україну. Дай бог, щоб цей дисонанс між Трампом і путіним проявлявся все частіше. Однак не варто приписувати Трампу наші думки і очікування.

Трохи здивував і генерал Келлог. В адміністрації Трампа він єдиний наш друг. Хоча навіть для нього лояльність до Трампа важливіше симпатій до України. Але чому здивував Келлог?

Він заявив, що Сполучені Штати отримали від Києва перелік умов для завершення війни, тепер чекають на такий список від Росії. Далі пряма цитата від Келлога: "Після цього ви берете обидва документи й поєднуєте їх. Складаєте разом. І ставите запитання: де можна знайти спільну точку дотику, щоб звести все докупи? І коли ми отримаємо їхній "терміновий план" або меморандум, тоді складемо спільний варіант, і відбудеться ще одна зустріч".

O sancta simplicitas! О свята простота! Точніше, яка простодушна наївність. Чогось подібного можна чекати від Віткоффа, який вважав, що достатньо посадити руських і українців за один стіл переговорів і вони швидко домовляться. Але генерал Келлог більш досвідчена і компетентна людина. І навіть у нього проявляються якісь наївні підходи.

От як поєднати позиції Росії і України у визначенні статусу українських територій, які анексовані Росією? Компроміс в цьому питанні неможливий навіть теоретично. Те саме стосується українського прагнення до членства в НАТО і цілої низки інших питань, особливо коли йдеться про російські хотєлки щодо "демілітаризації" і "денацифікації" України.

А можливо генерал Келлог трохи лукавить, і "спільним варіантом" буде оновлена версія його мирного плану. Може кількість пунктів та їх зміст певним чином зміниться. Але заява Кита Келлога свідчить, що американці нікуди не йдуть з мирних переговорів, і зводити докупи пропозиції України і Росії будуть саме в Білому Домі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна Путін Дональд Трамп перемовини війна Білий Дім
 
Велика чистка мерів. Хто наступний?
Скільки заробляють «люди Зеленського»
Вся президентська рать
Найбагатші мери України
Підписуйтесь на RegioNews
27 травня 2025
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Володимир Путін більш ніж показово продемонстрував, чи хоче він перемир’я. Слово за Трампом. Чи Конгресом
23 травня 2025
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Історія одного із найодіозніших українських персонажів закінчилася несподівано, але водночас і очікувано
22 травня 2025
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
На війні, на жаль, не обійтись без втрат, але чи усі вони є необхідними?
19 травня 2025
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
У Стамбулі російська сторона так само імітувала перемовини, як російська армія імітує перемир'я
На Рівненщині чоловік погрожував підірвати гранатою рідного батька та бабусю
28 травня 2025, 08:00
Окупанти накрили Запорізьку область з авіації та РСЗВ: пошкоджена інфраструктура
28 травня 2025, 07:55
Війська РФ обстріляли Херсон і передмістя: є постраждалі
28 травня 2025, 07:35
Російські дрони атакували Харківщину: серед поранених – 4-річна дівчинка
28 травня 2025, 07:26
Синоптики попереджають: сьогодні у чотирьох областях України – сильний вітер і зливи
28 травня 2025, 07:15
На Чернігівщині потонули дві людини
28 травня 2025, 07:10
ВМС України розповіли про загрозу ракетних ударів із моря
28 травня 2025, 07:06
Росіяни атакували підприємство на Кіровоградщині: поранені 3 цивільних
28 травня 2025, 07:00
На Київщині поблизу залізниці знайшли уламки російської ракети
28 травня 2025, 06:40
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Ігор Луценко
Вадим Денисенко
Всі блоги »