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Владимир Фесенко политолог info@regionews.ua
28 мая 2025, 07:51

Парадокс Трампа: Риторика против Путина – и одновременно поиск компромисса

28 мая 2025, 07:51
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Президент Трамп снова удивляет...
Президент Трамп снова удивляет...
иллюстративная фото: Reuters
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Американский президент в своем сообщении в соцсети Truth Social раскритиковал Путина и заявил, что если бы не он - "с Россией уже давно случились бы ужасные вещи". "И я имею в виду ДЕЙСТВИТЕЛЬНО УЖАСНЫЕ. Он играет с огнем!", - написал Трамп.

Оцените парадоксальную "красоту" трамповской риторики: и Путин раскритиковал, и в то же время показал себя в роли защитника России. В этом противоречивость отношения Трампа к Путину. Трамп хочет поскорее договориться с Путиным, и для этого нужно как можно скорее завершить войну в Украине, а кремлевский начальник вместо этого продолжает эту войну и медлит с мирными переговорами. И потому Президент США ужасно раздражен. Именно поэтому не ждите от Трампа "адских санкций" за удары по Украине. Он же с Путиным хочет договориться (и почти умоляет его об этом), а не наказать его.

Для нас, и для многих людей в мире, пути сошел с ума еще в феврале 2022 года, когда начал полномасштабную войну против Украины. А для Трампа он сошел с ума только сейчас, потому что вместо того, чтобы договариваться с Президентом США, российский диктатор делает алогичные (по мнению Трампа) шаги и бомбардирует Украину. Дай бог, чтобы этот диссонанс между Трампом и Путиным проявлялся все чаще. Однако не стоит приписывать Трампу наши мысли и ожидания.

Немного удивил и генерал Келлог. В администрации Трампа он единственный наш друг. Хотя даже для него лояльность к Трампу важнее симпатий к Украине. Но почему удивил Келлог?

Он заявил, что Соединенные Штаты получили от Киева перечень условий для завершения войны, теперь ждут такого списка от России. Далее прямая цитата от Келлога: "После этого вы берете оба документа и объединяете их. Составляете вместе. И задаетесь вопросом: где можно найти общую точку соприкосновения, чтобы свести все вместе? И когда мы получим их "срочный план" или меморандум, тогда составим общий вариант, и состоится еще одна встреча".

O sancta simplicitas! О святая простота! Вернее, какая простодушная наивность. Чего-то подобного можно ожидать от Виткоффа, считавшего, что достаточно посадить русских и украинцев за один стол переговоров, и они быстро договорятся. Но генерал Келлог более опытный и компетентный человек. И даже у него появляются какие-то наивные подходы.

Вот как объединить позиции России и Украины в определении статуса украинских территорий, аннексированных Россией? Компромисс в этом вопросе невозможен даже теоретически. То же касается украинского стремления к членству в НАТО и целого ряда других вопросов, особенно когда речь идет о российских хотелках относительно "демилитаризации" и "денацификации" Украины.

А возможно, генерал Келлог немного лукавит, и "общим вариантом" будет обновлена версия его мирного плана. Может, количество пунктов и их содержание определенным образом изменится. Но заявление Кита Келлога свидетельствует, что американцы никуда не уходят из мирных переговоров, и сводить вместе предложения Украины и России будут именно в Белом Доме.

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Украина Путин Дональд Трамп переговоры война Белый Дом
 
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