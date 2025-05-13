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Вадим Денисенко виконавчий директор Українського інституту майбутнього info@regionews.ua
13 травня 2025, 17:40

МЗС Китаю підтримало ідею 30-денного перемирʼя. Що це означає?

13 травня 2025, 17:40
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Майбутні переговори про мир, з великою долею ймовірності, будуть залежати від переговорного процесу США-Китай
Майбутні переговори про мир, з великою долею ймовірності, будуть залежати від переговорного процесу США-Китай
ілюстративне фото: з відкритих джерел
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1. Заява зʼявилася на фоні результативного початку переговорів про зменшення взаємних мит між США та Китаєм. І цю заяву слід розглядати виключно в контексті цих переговорів.

2. Сама заява не несе на сьогодні жодної "загрози" Кремлю, в тому значенні, що після цього, спонукальні дії зі сторони Пекіна навряд чи послідують. Точніше, вони можливі в тому випадку, якщо вони будуть увʼязуватися в ширшу логіку домовленостей Америки та Піднебесної.

3. Пекін продемонстрував: вони можуть активніше включитися в цей процес, якщо їх попросять.

4. Ми маємо також чітко уяснити одну важливу річ: Москва, попри величезну економічну і все більшу політичність залежність від Китаю не являється васалом Пекіна, як багато хто у нас це вважає. Це важливий аспект в тому значенні, що в Пекіні немає виключатися, яким одномоментно і безболісно можна "погасити" РФ. Пекін може задушити Росію в обіймах. Але це процес, який потребує не лише часу, але й багатьох реверансів, адже сателіти Китаю слідкуватимуть за тим, що і як він робитиме. Простіше кажучи - це не гра в мир за 24 години.

5. Станом на зараз, заява Пекіна про 30-денне перемирʼя є пропозицію до діалогу з США і прямого відношення до стамбульських переговорів не має. Але все залежатиме від того, чи захочуть американці просити Пекін стати посередником вже сьогодні. Пекін прекрасно розуміє, що без його втручання Путін зриватиме переговори в Стамбулі. А тому, Китай просто чекає: буде запрошення зараз (вірогідність поки невелика) він почне дипломатичну гру. Не буде зараз, то з великою долею ймовірності, це запрошення зʼявиться через кілька місяців.

А нам пора трошки ширше дивитися на світ. Україна, може й не потрібна Китаю, хоча про це я готовий і посперечатися. Але ми є одним з вагомих центрів напруги в світі, навколо якого будується велика геополітична гра кількох континентів.

P.S. на жаль, наші інформагентства поспішили з цитатою про підтримку перемирʼя. Але попри це, логіка цього посту в тому, що майбутні переговори про мир, з великою долею ймовірності, будуть залежати від переговорного процесу США-Китай.

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