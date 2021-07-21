Чи втримає Зеленський політичну ситуацію восени

У міжсезоння в навколополітичній тусовці одне з частих питань для дискусій - чи втримає В.Зеленськмий політичну ситуацію восени?

У міжсезоння в навколополітичній тусовці одне з частих питань для дискусій - чи втримає В.Зеленськмий політичну ситуацію восени?

І питання тут не в черговому "плані Шатун" чи обміні покусуваннями між групами впливу. На осінь потрібно вирішити кілька серйозних обєктивних викликів.

Перше - нова міжнародна конфігурація. Навіть влітку триває бурхлива човникова дипломатія навколо України. Захід вибудовує нову модель відносин з Росією. Добудова газопроводу ПП2 і відмова в розробці ПДЧ стали тривожними сигналами для України. Нова карта світу звичайно не нарізається на віки, проте навіть в короткій перспективі Україну можуть попросити більш інтенсивно виконувати політичні пункти Мінських угод, ухвалити певні політичні рішення. У разі оголошення швидких виборів і просування в напрямку особливого статусу - негайно зростають ризики внутрішньої дестабілізації.

У разі відмови - та ж дестабілізація, але з активними зовнішніми втручаннями. Візит Президента України до США відкладається звичайно ж не з технічних причин. Сторони не готові, домашні завдання не виконані, триває узгодження позицій. Окрім рішень по формуванню ВККС і ВРП, на черзі - закон про СБУ, призначення керівника САП, і звичайно повернення впливів на Нафтогаз. Провести всі дипломатичні переговори в таких складних умовах - перший супервиклик, і треба отримати хоч якісь плюси, окрім і так належних нам 2,7 млрд. баксів від МВФ у вигляді CDR.

Другий виклик - соціально-економічна ситуація. Перш за все, це ціни на газ. Світові ціни виросли до того рівня, при якому український споживач їх не зможе платити. Кампанія призначення нових субсидій не вкладається у терміни, а нові правила відсікають від субсидій забагато домогосподарств.

Якщо уряд не запропонує щвидкі і системні рішення проблеми, то тарифний майдан може розпочатися вже після першої платіжки опалювальногьо сезону. Якщо Рада ухвалить спрощену процедуру виселення неплатників за борги - то громадяни прийдуть виселяти вже саму владу. Кожне рішення, спрямоване на обмеження економічних прав якоїсь категорії громадян - це новий привід для їх протестів. Це може стосуватися ФОПів, найманих працівників (збентежених змінами до трудового кодексу), чи дрібних контрабандистів, бусики яких тепер криміналізували.

Навіть фіскальні репресії проти любителів "скинути гроші на карту" - можуть стати "чорним лебедем". Консолідація влади і вибудовування виконавчої вертикалі проходить відносно гладко до того часу, поки рейтинг Президента є високим, а його конкурентів - меншим в рази. Якщо Акела промахнеться і електоральна підтримка впаде - еліти почнуть шукати нову точку консолідації.

Джерело: Facebook