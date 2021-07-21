Удержит ли Зеленский политическую ситуацию осенью

В межсезонье в околополитической тусовке один из частых вопросов для дискуссий-удержит ли В.Зеленскмий политическую ситуацию осенью?

В межсезонье в околополитической тусовке один из частых вопросов для дискуссий-удержит ли В.Зеленскмий политическую ситуацию осенью?

И вопрос здесь не в очередном "плане Шатун" или обмене покусываниями между группами влияния. На осень нужно решить несколько серьезных объективных вызовов.

Первое - новая международная конфигурация. Даже летом продолжается бурная челночная дипломатия вокруг Украины. Запад выстраивает новую модель отношений с Россией. Достройка газопровода СП2 и отказ в разработке ПДЧ стали тревожными сигналами для Украины. Новая карта мира обычно не нарезается на века, однако даже в короткой перспективе Украину могут попросить более интенсивно выполнять политические пункты Минских соглашений, принять определенные политические решения. В случае объявления скорых выборов и продвижения в направлении особого статуса - немедленно возрастают риски внутренней дестабилизации.

В случае отказа - та же дестабилизация, но с активными внешними вмешательствами. Визит Президента Украины в США откладывается конечно же не по техническим причинам. Стороны не готовы, домашние задания не выполнены, идет согласование позиций. Кроме решений по формированию ВККС и ВСП, на очереди - закон о СБУ, назначение руководителя САП, и конечно возвращение влияний на Нафтогаз. Провести все дипломатические переговоры в таких сложных условиях - первый супервызов, и надо получить хоть какие-то плюсы, кроме и так причитающихся нам 2,7 млрд. баксов от МВФ в виде CDR.

Второй вызов - социально-экономическая ситуация. Прежде всего, это цены на газ. Мировые цены выросли до того уровня, при котором потребитель не сможет платить. Кампания назначения новых субсидий не укладывается в сроки, а новые правила отсекают от субсидий слишком много домохозяйств.

Если правительство не предложит быстрые и системные решения проблемы, то тарифный майдан может начаться уже после первой платежки отопительного сезона. Если Рада примет упрощенную процедуру выселения неплательщиков за долги - то граждане придут выселять уже саму власть. Каждое решение, направленное на ограничение экономических прав какой-то категории граждан - это новый повод для их протестов. Это может касаться ФОПов, наемных работников (возмущенных изменениями в Трудовой кодекс), или мелких контрабандистов, бусики которых теперь криминализировали.

Даже фискальные репрессии против любителей "сбросить деньги на карту" - могут стать "черным лебедем". Консолидация власти и выстраивание исполнительной вертикали проходит относительно гладко до того времени, пока рейтинг Президента является высоким, а его конкурентов - меньшим в разы. Если Акела промахнется и электоральная поддержка рухнет - элиты начнут искать новую точку консолидации.

Источник: Facebook