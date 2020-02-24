Аеропорт на двох. Чи вдасться Ахметову відбити концесійні посягання Гончарука

Влада Запоріжжя влізла в кредит, щоб побудувати новий термінал в аеропорту. Коли роботи завершилися, а підприємство почало заробляти гроші, вирішила втрутитися держава. Чиновники вигадали передати стратегічний об'єкт в концесію

Влада Запоріжжя влізла в кредит, щоб побудувати новий термінал в аеропорту. Коли роботи завершилися, а підприємство почало заробляти гроші, вирішила втрутитися держава. Чиновники вигадали передати стратегічний об'єкт в концесію

Як Запоріжжя ледь не позбавило зубів Тимошенко

Багато-багато років тому запорізький аеропорт прославився на всю Україну тим, що ледь не покалічив тодішнього прем'єр-міністра України Юлію Тимошенко. Якось пані прем'єр вирішила відвідати з робочим візитом Запорізьку область. На відміну від своїх високопоставлених колег, які користувалися послугами аеропорту сусіднього Дніпра, Тимошенко ризикнула прибути до обласного центру безпосередньо через місцевий "повітряний причал".

Тут варто зробити примітку, що в той час таких сміливців знаходилося не дуже багато. І туристи, і бізнесмени, і чиновники різного калібру воліли робити повітряні подорожі з того ж Дніпра, Харкова чи Донецька (це було ще до російсько-української війни). А причиною тому був не найкращий стан запорізького аеропорту (всупереч його статусу міжнародного): обшарпані будівлі, які зависли ще з "совкових" часів, ніякого сервісу і логістики, а злітно-посадкової смуги, як такої, і зовсім не було. Наприклад, будівля аеровокзалу капітально не ремонтувалася з часів будівництва, а це - 1965 рік. Злітно-посадкову смугу капітально ремонтували майже 40 років тому - в 1982 році. За цей час вона істотно зносилася, а грошей на її реконструкцію в державному бюджеті не було (на той момент об'єкт знаходився в держвласності, з 2013 року - в комунальній власності).

Так повернемося до Тимошенко. У далекому 2008 році, після посадки в Запоріжжі вона заявила журналістам: "На собі відчула всі незручності вашої злітно-посадкової смуги. У мене ледве зуби не повилітали! ", - сказала тоді Тимошенко і доручила профільним міністрам опрацювати питання реконструкції "зльотки" і знайти в бюджеті під нього гроші. Ці гроші чиновники різних рівнів і не менш різних урядів шукали майже 10 років!

Грошей немає, але ви тримайтеся!

Кошти на ремонт злітно-посадкової смуги з міського бюджету Запоріжжя вишукали лише на початку 2017 року - тоді об'єкт не пережив зиму і почав стрімко руйнуватися. Якби її не почали "латати", то польоти були б неможливі. Тоді на ремонтні роботи було витрачено 30 мільйонів гривень.

Однак і така, здавалося б, значуща подія для запорізьких "повітряних воріт" не минула без казусів. Так, відразу ж після відкриття "зльотки" на ній застряг літак. Виявилося, що бетон ще не зовсім застиг, тому шасі повітряного судна просто загрузли в ньому.

Можна сміливо говорити про те, що новою епохою в непростому житті запорізького аеропорту, став цей же 2017 рік. Тоді міський голова Запоріжжя озвучив свою амбітну і, як здавалося на той момент, абсолютно нереальну ідею: побудувати новий пасажирський термінал, який відповідав би всім європейським вимогам. Тоді вартість робіт оцінили в півмільярда гривень.

На Донбасі війна, місто ледь зводить фінансові кінці з кінцями, в державній скарбниці на запорізькі об'єкти також грошей немає. Крім того, в неповних 100 кілометрах від запорізького, знаходиться вищезгаданий аеропорт Дніпра. Цей об'єкт, як і запорізький, також претендував на реконструкцію. Тільки за рахунок держави. А у керівників цього міста, як відомо, і політичних важелів, бізнесових знайомств і впливу на рівні Києва, набагато більше, ніж у запорізьких чиновників.

Проте, поки мер Дніпра Борис Філатов оббивав міністерські пороги в спробах "вибити" гроші на реконструкцію аеропорту, Запоріжжя на ці цілі вирішило взяти кредит. В якості застави місто віддало комерційному банку комунальний стадіон "Славутич Арена".

Будівництво нового терміналу почалося в 2017 році. В кінці 2019 го, міський голова Запоріжжя Володимир Буряк заявив про його завершення. Загальна площа - більше 12 300 м.кв. пропускна пасажироспроможність - 400 пасажирів на годину: 250 на міжнародні рейси і 150 на внутрішні. Спочатку, введення в експлуатацію нового об'єкта було заплановане на початок березня поточного року. Однак у зв'язку певними обставинами, його перенесли на 1-1,5 місяці. В цілому ж, будівництво нового терміналу обійшлося місту в 1,1 млрд грн.

СБУ несподівано наскочить

На початку року робота запорізького аеропорту, в тому числі і всі рухи на будівництві терміналу, були блоковані в зв'язку зі слідчими діями - УСБУ в Запорізькій області проводили обшуки і виїмку документів. За офіційною версією, слідчі дії були пов'язані з розслідуванням кримінального провадження - екс-директора КП "Міжнародний аеропорт "Запоріжжя" підозрюють у скоєнні посадових злочинів і нецільової розтрати великої суми грошей. Примітно, що Бескупскій вже не є керівником аеропорту, а провадження було відкрито ще кілька років тому. Тим не менш, це не завадило "чекістам" повністю блокувати роботу об'єкта.

За різними ж чутками, які кружляють в кулуарах Запорізької міської ради, дії СБУ - так би мовити, розвідка перед боєм напередодні грандіозного бою за запорізький аеропорт. Мовляв, об'єкт сподобався якомусь українському олігарху і його хочуть забрати у громади.

"Відібрати у громади" на мові чиновників, це - передати в концесію. Простіше кажучи, в управління приватній юридичній особі на визначений період часу (найчастіше, на 25 або 40 років). Саме таку ідею - передати в концесію 4 українських аеропорти, в числі яких і запорізький - озвучили в Кабінеті міністрів України.

Фактично, Кабмін не має права відібрати об'єкт у запорізької громади і передати приватнику в управління. З цим погоджуються і чиновники:

"Міжнародний аеропорт "Запоріжжя" - це комунальне підприємство. Ми не можемо нав'язати їм свою політику, ми можемо запропонувати, показати, як це може працювати. Якщо буде воля місцевої влади - вона це підтримає. Якщо немає - у нас залишиться розуміння, які кейси ми зможемо запропонувати регіональним аеропортам", - заявив глава Міністерства інфраструктури України Владислав Криклій.

В принципі, непогана ідея, оскільки концесія передбачає взаємовигідну співпрацю бізнесу і держави (громади). Перші вкладають свої кошти в розвиток об'єкта, другі - користуються всіма його благами. Зароблений прибуток ділять навпіл. Може бути, така схема спрацювала б і на прикладі Запоріжжя, якби не кілька "але".

"Наш аеропорт знаходиться де-факто в концесії. Вона не оформлена документально. У нас є кілька компаній, які отримують десятки мільйонів гривень доходів, які афільовані з представниками міської ради та депутатами. Давайте, робити так, щоб ці гроші йшли комунальному підприємству і в бюджет міста Запоріжжя. Зрозуміло, що попереду нас чекають вибори, і всі дії правоохоронців будуть сприйматися, як "політичний тиск", - вважає депутат Запорізької міської ради Олександр Константинов.

Мер же Запоріжжя Володимир Буряк наполягає на тому, що оновлений запорізький аеропорт вже почав отримати прибуток і в рази збільшив пасажиропотік (понад 430 тисяч, що на 8% більше, ніж в минулому році, а також на 100 тисяч більше, ніж пасажиропотік Дніпра). Тому, ділити прибуток з кимось просто немає сенсу. Крім того, міський голова нагадав, що на будівництво терміналу узятий кредит, який потрібно віддавати саме місту, а не концесіонеру.

Коли готується концесія, то в моєму розумінні повинні бути підготовлені кілька пропозицій, а ми вже повинні їх приймати. Сьогодні пропозицій немає. Припинені пусконалагоджувальні роботи в аеропорту. У моєму розумінні - це називається просто "віджати", - заявив Буряк.

На попередній сесії депутати навіть прийняли звернення до президента Зеленського з проханням не віддавати повітряний причал в управління, а Володимир Буряк закликав усіх депутатів об'єднатися в єдину силу і всім разом захищати свій об'єкт від зазіхань київських чиновників. І тут варто зауважити, що і за закритими опитуваннями, які начебто проводилися на цьому тлі, і за наявною у публічному просторі реакцією, суспільна думка була на боці мера.

При цьому, деякі депутати Запорізької міськради, а також громадські активісти вважають, що за благими намірами Буряка нібито врятувати аеропорт від концесіонерів, криється більш прозаїчний мотив - як говорив депутат Константинов, фактично, аеропорт і так знаходиться в "довгостроковій оренді" у Ріната Ахметова. Варто відзначити, що після початку війни на Донбасі, Ахметов перевіз до Запоріжжя свій "Метінвест" і став фактичним "господарем міста". А після виборів 2015 року, коли крісло мера зайняв колишній головний інженер комбінату "Запоріжсталь", що належить Ахметову, то у нього в руках зосередився і контроль над міською владою (в міськраді більшість - від "Опозиційного блоку", який також фактично контролюється "запоріжсталевськими"). Тому, не виключається версія того, що грандіозні перетворення аеропорту, залучення коштів і будівництво терміналу з подальшою передачею в управління менеджерам "Метінвесту" - просто чергова бізнес-ідея пана Ахметова, втілити яку допоміг міський голова.

Цікаво, що напередодні завершення будівництва терміналу, в аеропорту поміняли генерального директора - Віктора Бескупского звільнили, а на його місце призначили Олексія Дубревського. Раніше він керував аеропортом Донецька, а його батько на даний момент працює ректором Донецького інституту фізичної культури і спорту в тимчасово окупованому Донецьку.

Збіг?