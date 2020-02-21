Іспит для антикорсуду. Хто зливає "справу Кістіона"

Суди відмовились накладати арешт на ноутбуки, мобільні телефони, флешки, планшет, жорсткий диск та блокнот, що були вилучені під час обшуків у фігурантів найбільшої корупційної справи в історії Вінниці

Володимир Кістіон

Суди відмовились накладати арешт на ноутбуки, мобільні телефони, флешки, планшет, жорсткий диск та блокнот, що були вилучені під час обшуків у фігурантів найбільшої корупційної справи в історії Вінниці

На початку липня минулого року пресслужба СБУ повідомила, що її співробітники задокументували розкрадання та привласнення коштів державного бюджету на Вінниччині місцевими посадовцями за сприяння одного з віцепрем’єрів.

Тоді "співробітники СБ України провели низку санкціонованих слідчих дій в офісних приміщеннях комунальних підприємств та комерційних структур, задіяних у протиправній схемі", - писала пресслужба відомства.

Сьогодні вже можна констатувати - йшлося про обшуки за фактичним місцем знаходження КП "Вінницяоблводоканал", ТОВ "Мікс Лайт" та МКУП "Міськсвітло". Їх співробітники головного слідчого управління СБУ провели 4 та 5 липня 2019 року.

Ім'я підозрюваного віцепрем'єра тоді не назвали. Однак у ЗМІ почали неоднозначно натякати на близького соратника прем’єра Гройсмана - Володимира Кістіона. Адже в тодішньому складі уряду він був єдиним віцепрем’єром з Вінниці.

Мовчки, без спростувань чи пояснень сбушники видалили інформацію про "вінницьких корупціонерів" з сайту та Фейсбук-сторінки відомства буквально за кілька годин. Згодом пояснили - інцидент мав місце через помилку співробітника пресслужби, який не узгодив свої дії зі слідчим. Однак у помилки рядових працівників пресслужб віриться найменше, коли мова про наймасштабнішу корупційну схему в історії Вінниці, фігурантами якої є керівники комунальних підприємств, родичі урядовця, а її організатором та головним лобістом називають на той час другу людину в Кабміні.

Невстановлений з Вінниці

Тоді, влітку 19-го, Кістіон заявляв, що жодних проваджень проти нього немає. І як не дивно - казав правду. В текстах ухвал у кримінальному провадженні йдеться про "невстановленого члена Кабінету Міністрів України". Утім, за інформацією журналістів-розслідувачів, в матеріалах справи нібито є роздруківки телефонних розмов за його участі. Якщо це так, то долучення ексвіцепрм’єра до компанії фігурантів справи - питання часу і, звісно, деяких суб’єктивних обставин.

А справа дійсно масштабна - кримінальне провадження, досудове розслідування в якому здійснюється Головним слідчим управлінням Служби безпеки України, містить цілу низку статей Кримінального Кодексу України. Так, "ОЗУ імені "невстановленого члена Кабміну" інкримінували: ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою); ч. 2 ст. 205 (Фіктивне підприємництво, що вчинено повторно або заподіяло велику матеріальну шкоду державі); ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки); ч. 2 ст. 366 (Службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки); ч. 2 ст. 368-3 (Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи організованою групою).

Неворушке слідство

Після обшуків минуло півроку. За цей час у Єдиному держреєстрі судових рішень з’явилось більше двох десятків документів, ухвалених в рамках кримінального провадження. Резонанс після обшуків вщух, Кістіон, як і весь уряд Гройсмана, давно у відставці, а слідчі та судді, без зайвої уваги, роблять свої справи. Як не дивно, такий формат розслідування пішов на користь фігурантам справи - їм вже повернули значну частину вилучених під час обшуків майна. Мабуть, найважливішого для слідства: блокнот в обкладинці чорного кольору, ноутбук Acer, мобільний телефон XiaomiRedmiNote 3, планшет Samsung, мобільний телефон Sаmsung, ноутбук Toshiba, ноутбук Dell; флеш носій чорного кольору на 16 Gb; жорсткий диск на 500 Gb; мобільний телефон Xiaomi Duo.

Слідчий наголошував, що вилучені під час обшуків у Вінниці документи та речі "вказують на наявний зв’язок між фігурантами справи, а також фінасово-господарські взаємовідносини, які є предметом дослідження в межах кримінального провадження".

Прокурор попереджав, що "без накладення арешту на речі та документи існує загроза їх знищення або приховування з метою уникнення кримінальної відповідальності".

Однак суддя Шевченківського районного суду міста Києва всеж не дозволив накласти арешт на це майно. Причина - слідчий подав відповідне клопотання "з пропуском процесуального строку".

Тобто слідчий подав клопотання 2 вересня, хоча мав би зробити це на наступний день після обшуків - 6 липня. Це було зроблено навмисно чи через банальну непрофесійність "сбушника" (між іншим - підполковника юстиції) - невідомо. Однак схоже, що наслідки цієї помилки зробили з масштабного корупційного викриття чергову судову "тянучку".

Двулика апеляція

В апеляційній заяві прокурор наголошував, що під час обшуку речі, предмети і документи, дозвіл на відшукання та вилучення яких було прямо надано відповідною ухвалою "не вважаються тимчасово вилученим майном та не потребують додаткового звернення з клопотанням про накладення арешту протягом 48 годин після вилучення майна".

Слідчий запевняв, що вилучені предмети зберігають "сліди підготовки та вчинення злочинів, відомості про протиправну діяльність посадових осіб ТОВ "Мікс Лайт" та МКУП "Міськсвітло", КП"Вінницяоблводоканал", їх зв’язки, механізм вчинення та причетних осіб, а також можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються в ході кримінального провадження". Також він зазначив, що вилучені речі потрібні для проведення додаткових слідчих дій, в тому числі призначення експертиз.

Та колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду так і не побачила "достатніх і належних доказів".

Всеж судді погодились накласти арешт на низку документів, вилучених під час обшуків у приміщенні ТОВ "Мікс Лайт" та КП "Міськсвітло". Всього 50 позицій: ділові щоденники, файли-органайзери, папки з документами, проекти, договори, роздруківки, печатки, штампи, накладні, платіжні доручення, тощо.

Тож, коли треба арештувати документи, що по суті підтверджують законну госпдіяльність підприємства, то судді не переймаються простроченим клопотанням слідчого. Однак дозвіл на арешт оргтехніки, телефонів та флеш-накопичувачів, які можуть містити значно ціннішу для слідства інформацію, вони не дають "оскільки стороною обвинувачення не доведена матеріальна цінність цього майна".

Експертиза скасовується

Наприкінці серпня Шевченківський районний суд м. Києва виніс ухвалу про призначення судової будівельно-технічної експертизи одного з підрядів, на якому, на думку слідства, "нагрілась" вінницька комунальна група" на чолі з "невстановленим членом Кабміну". Йдеться про будівництво каналізаційної насосної станції по вул. Луговій в м. Вінниці. В 2018 році на цей об’єкт було витрачено 2 млн.644 тис. грн з міського бюджету.

Для проведення експертизи фахівцям Сумського відділення Харківського НДІСЕ ім. заслуженого професора М.С. Бокаріуса знадобились оригінали документів, які знаходяться у двох сторін підряду - замовника (Департаменту міського господарства Вінницької міської ради) та виконавця (ТОВ "Мікс Лайт").

"Без наявності вказаних оригіналів документів, проведення даної експертизи не можливо", - підкреслили експерти.

Що робить слідчий - він подає два відповідних клопотання "про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів". І, в той же час, подає заяву, у якій просить залишити обидва клопотання без розгляду. Сам на засідання не з’являється.

"Враховуючи, що слідчий, явка якого в судове засідання є обов’язковою, не з’явився, в суді своє клопотання не підтримав, слідчий суддя доходить висновку про необхідність відмовити в задоволенні клопотання", - йдеться в ухвалі суду.

Сімейний підряд

Захист у справі намагався скасувати тимчасовий арешт документів ДП "Мікс Лайт 2". І не дивно, адже посаду керівника цього підприємства займає племінник Володимира Кістіона Вадим Бондар - син рідної сестри ексвіцепрем’єра - Валентини. Саме ця жінка - власниця квартири, яку задекларував син Володимира Кістіона Дмитро.

Варто зазначити, що Кістіон-молодший займає посаду заступника директора згадуваного раніше КП "Вінницяоблводоканал" - одного з трьох підприємств, де проводились обшуки.

Звісно, сина, який керує комунальним підприємством, приховати не вдасться, натомість племінника можна було вивести з поля зору слідчих і суспільства. Але захисту це не вдалося. Версія, що "дочка" орендує місце в сейфі, який знаходиться в офісі ТОВ "Мікс Лайт" не переконала суддю. Попри договір оренди, який за два тижні до обшуків уклали материнська та дочірня компанії, суд не дозволив скасовувати тимчасовий арешт.

Не зважаючи на резонанс і кримінальне провадження ТОВ "Мікс Лайт" продовжило працювати і вигравати багатомільйонні торги. Так, у жовтні-листопаді 2019 року підприємство уклало 20 угод на більш ніж 50 млн грн. 19 з них - із Державним підприємством "Фінансування інфраструктурних проектів".

Тепер "Мікс Лайт" ремонтуватиме освітлення "із використанням автономного електрозабезпечення наземних пішохідних переходів, розташованих на автомобільних дорогах загального користування державного значення" у Одеській, Миколаївській та Запорізькій областях.

Наприкінці минулого року перший заступник Генпрокурора Касько доручив здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні Національному антикорупційному бюро України. Справу почав розглядати Вищий антикорупційний суд. Тож "вінницька схема" стане непоганим іспитом і для слідчих, і для суддів. Іспитом, який їхні попередники очевидно не склали.