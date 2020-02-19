Нардеп за 10 мільйонів. Хто з харківських важковаговиків побореться за "губернаторський" округ

40 кандидатів спробують свої сили на проміжних виборах в 179-му окрузі на Харківщині. Більшість з них проживають за межами регіону

40 кандидатів спробують свої сили на проміжних виборах в 179-му окрузі на Харківщині. Більшість з них проживають за межами регіону

Днями ЦВК завершила реєстрацію кандидатів у народні депутати України по № 179 округу. Раніше місцеві жителі віддали свої голоси за тоді ще маловідомого харківського юриста - Олексія Кучера. Восени 2019 року його призначили головою Харківської обласної державної адміністрації, і на окрузі оголосили довибори. Примітно те, що конкурентів у губернатора на виборах у Верховну Раду було значно менше – лише 9. У боротьбу за пальму першості в 2020 році відразу включилися 40 кандидатів: самовисуванців, представників як відомих політичних сил, так і малозрозумілих для місцевих жителів партій, таких як "Патріоти Волині" і "Діти війни". Підключилися до перегонів і політичні клони.

Що треба знати про 179 округ

До 179 округу входять відразу чотири району Харківської області - Зачепилівський, Кегичівський, Красноградський, Лозівський та Сахновщинський. Центр – місто Красноград. Кількість виборців ледь не досягає позначки в 150 тисяч. Округ значно віддалений від Харкова, переважно аграрний, однак у більш-менш великих населених пунктах розташовані містоутворюючі підприємства, які свого часу були приватизовані. Крім цього, тут досить розвинена газодобувна промисловість, а місто Лозова є великим залізничним вузлом і найбільшим районним центром області. Виборці округу відзначаються малою прогнозованістю результату і досить високою явкою і дисциплінованістю: за роки незалежності України найнижчий відсоток тих, хто проголосував тут був на позачергових виборах 2014 року - 44,19%, а найвищий - у 1998 році - 73,86%. На парламентських виборах 2019 року явка по округу склала 51,01%. В цілому, електоральні уподобання на окрузі обумовлені промисловим розвитком цих районів і переважно перемогу тут здобували так звані "господарники" - представники газодобувної промисловості машинобудування. Винятком стали лише вибори 2019-го року.

Вразливі місця кандидатів у депутати

Юлія Світлична – колишній губернатор Харківської області, йде в Раду як самовисуванка. На посаді голови Харківської облдержадміністрації відзначалася надмірною пристрастю до піару. За час свого правління встигла потрапити в скандал з сумнівним представництвом Харківської області в Америці. Вважається людиною, близькою до глави адміністрації президента Порошенка Ігоря Райнина, який наприкінці минулого року несподівано очолив ОПЗЖ на Харківщині.

До речі саме екс-помічник Райнина Юрій Чевордов одним з перших заступився за Світличну в інформаційному полі, коли з'ясувалося, що на окрузі зареєстрована не одна жінка з таким прізвищем, не забувши звинуватити в цьому самого президента. Варто відзначити, що любов до виборного закону соратників Світличної не заважає їй використовувати статус депутата Харківської обласної ради для передвиборної агітації.

Вікторія Пташник – представляє "Європейську солідарність". "Парашутист" з Києва, член команди екс-президента Петра Порошенка, затята феміністка з трьома квартирами в Києві. Жінка з далеко не лагідною вдачею, за що в минулому скликанні Верховної Ради була виключена з "Самопомочі" за невиконання рішення фракції. За інформацією нашого видання зараз Пташник збирає інформацію про округ і найближчим часом ухвалить рішення, йти в бій або відсидітися на лавці запасних.

Вікторія Алєксєйчук – офіційний представник партії "Слуга народу". Програла попередні вибори Олександру Фельдману, але вирішила не зупинятися. Кандидата пов'язують з одіозним "куратором" Слуги народу в Харківській області Слюсаревым, а свекром жінки є екс-заступник одіозного харків'янина Добкіна. Мабуть злякавшись чергового провалу, Вікторія почала виборчу кампанію ще до реєстрації, не гребуючи використовувати статус радника губернатора для агітації. За інформацією видання, глава ХОДУ Кучер головою відповідає за її проходження у Верховну Раду, і, по суті, вже виконує поставлені завдання: за останній тиждень об'єкти округу стали пріоритетними в діяльності губернатора, а на всіх заходах районів він з'являвся в компанії Алєксєйчук.

Тетяна Єгорова-Луценко - самовисуванка, яку не взяли в Слугу народу не зневірилася і спробувала свої сили тепер уже без партії влади. Кандидат відома звинуваченнями в декларуванні недостовірної інформації, і є державним чиновником з підозріло великою кількістю нерухомого та рухомого майна.

Олександр Діденко – маловідомий представник ОПЗЖ з проросійською риторикою, виступає за автономію Донбасу й відновлення зв'язків з Росією, про що прямо говорить у своїй програмі. Один з небагатьох - значиться місцевим жителем - він з Лозової, однак у списку нерухомості має дві квартири у Харкові.

Каміль Кирпичов – адвокат та екс-прокурор Донецька може стати справжньою сірою конячкою на цих виборах. Популярність придбав завдяки замовному матеріалу на одному з центральних сайтів. На думку видання, ще в 2004 році у скандальному ДТП Кирпичов з колегою в центрі Києва нібито в нетверезому стані не впоралися з керуванням автомобіля і врізалися в бетонну огорожу Бессарабського ринку. Однак два розслідування в генеральній прокуратурі України як при прокурорі Васильєві, так і при його політичному опоненті Піскуні спростували цю інформацію. Представляє політичну партію "Власна сила".

Світлана Науменко – помічник депутата "Опозиційної платформи" Юрія Солода і чоловік Наталії Королевської з напряму зазначеній в передвиборній програмі проросійською позицією – "Мі маємоподолати протиріччя з РФ". Йде під брендом "Україна – Вперед!"

Ігор Швайка – націоналіст-"свободівець", відомий справою з хабарем на посаді міністра аграрної політики, 5-ма дружинами і скандалами з ними, а також несплатою аліментів власним дітям, був визнаний неефективним на посаді.

Більше половини зареєстрованих кандидатів не має жодного стосунку до Харківської області, а також представляють маловідомі, а часто і досить дивні партії. Євгенія Агеєва, Валерій Бебик, Олексій Пристай, Олена Скоморощенко, Михайло Соколов, Ігор Федорченко, Денис Шейбут, Геннадій Ширяєв проживають у Києві, Олег Голтвянський, також зареєстрований в Києві, представляє партію "Патріоти Волині", інший киянин Віктор Іллєнко – партію "Україна понад усе", Віталій Горба зі Зборова Тернопільської області – партію "Добрий самаритянин", Ганна Князєва з Вінниці – Республіканську партію України, Ольга Коваленко з Дніпра – партію "Жінки за майбутнє", Олена Кононенко з Борисполя – партію "Країна", Сергій Кошулько з Дніпра– партію "Народна програма Вадима Чорного", Ярослав Куркуч з Одеської області – партію "Демократична альтернатива", Ігор Леоненко з Києва – партію "Захист", Діана Матковська з Дніпра – партію "Дело", Ігор Найда з Ірпеня – партію "Українці разом", Олена Палієва з Києва – партію "За Україну", Патлачук Василь з Словянска – партію "Діти війни "Народная партия України", Лариса Сергієнко з Кривого Рогу – "Партію сильної влади", Галина Хархаліс зі Львова – Всеукраїнську козацьку партію.

Нагадаємо, що Центральна виборча комісія призначила нові вибори по 179 виборчому округу на 15 березня. Також стала відома їхня вартість: обрання народного депутата на довиборах обійдеться державному бюджету в 10,3 мільйонів гривень.