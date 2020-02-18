Виборчком розбрату. Бліцкриг Шахова в Сєвєродонецьку провалився

Процес відкликання депутатів Сєвєродонецької міської ради, ініційований нардепом Сергієм Шаховим, знову поставлений на паузу

Депутат Сєвєродонецької міськради Ігор Бутков, народний депутат Сергій Шахов

Процес відкликання депутатів Сєвєродонецької міської ради, ініційований нардепом Сергієм Шаховим, знову поставлений на паузу

17 лютого мали приймати присягу нові члени міської виборчої комісії Сєвєродонецька - обласного центру Луганської області. Це дало б старт процедурі відкликання міських депутатів з команди бізнесмена Ігоря Буткова, який контролює міську раду і, відповідно, саме місто. Однак засідання комісії було зірвано - частина депутатів його проігнорували і не було кворуму. Члени команди Шахова змушені були писати скаргу в ЦВК про саботаж. Так чи інакше, процес відкликання депутатів знову забуксував і залишається очікувати нового витка протистояння між командами Шахова та Буткова, що триває останні п'ять років.

Як наслідок боротьби за владу - постійна плутанина в міській раді, неосвоєння бюджету розвитку міста і саботаж господарських питань. Сторони конфлікту з поперемінним успіхом весь цей час відправляли один одного в нокдаун і тільки встигали міняти таблички з прізвищами на кабінетах. Варто відзначити, що Шахов і Бутков - не найбільш медійні обличчя в міжсобойчику. На вістрі атаки постійно знаходяться екс-мер міста Валентин Казаков з обойми нардепа Шахова та виконуючий обов'язки мера В'ячеслав Ткачук з депутатської групи Буткова "Сєвєродончани". Обраного в 2015 році мера Казакова депутати звільняли сім разів. Шість з них - Казаков поновлювався на посаді через суд і тріумфально повертався тільки для того, аби в черговий раз бути звільненим.

В останні кілька місяців жителям Сєвєродонецька вже стало здаватися, що депутатська група Буткова з в.о. мера Ткачуком зміцнилася у владі, а Казаков нарешті таки пішов на заслужений спокій, але на початку року ситуація різко змінилася на користь команди Шахова.

20 січня Центрвиборчком змінив склад Сєвєродонецької міської виборчої комісії, замінивши 7 з 17-ти її членів. Депутати з обійми Буткова пізніше заявили, що команда Шахова "перекупила квоти в комісії", завівши туди своїх людей і сформувавши потрібну їм більшість. Доказів цьому факту депутати не надали, але звинувачувати їх у голослівності теж буде невірно.

26 січня під керівництвом екс-депутата Сергія Зарецького, який не приховує свої симпатії до Шахова, в місті пройшли "збори виборців" щодо ініціювання відкликання "за народною ініціативою" 25-ти депутатів міської ради, тих самих 25-ти багнетів Буткова. Після цього почався збір підписів в наметах на вулицях міста.

За словами Зарецького, в результаті зібрали 25 тисяч підписів і передали в "новий" міськвиборчком. Коли комісія перевірить підписи, то подальшим кроком стане передача документів політпартіям, від яких йшли депутати. А далі все просто - комісія голосує, депутат позбавляється мандату.

Саме в той час депутатська більшість Буткова і відчула, наскільки сильно трясеться під ногами грунт. Звернення про "бандитське свавілля" і "політичний аферизм" полетіли на адресу президента, Верховної Ради, РНБО, ЦВК і генпрокурора.

"Депутати Сєвєродонецької міської ради звертають увагу на масштабність грубого свавілля ... Мова йде не тільки про грубе порушення виборчого законодавства, а й про кримінальний злочин, передбачений частиною четвертою статті 158 Кримінального кодексу України. Команда Сергія Шахова бандитськими діями намагається зруйнувати місцеве самоврядування в Україні, перекреслити результати голосування виборців Сєвєродонецька 25 жовтня 2015. Тому виконавчий комітет і депутати Сєвєродонецької міської ради звертаються до влади України із закликом невідкладно втрутитися і припинити беззаконня політичних аферистів в Сєвєродонецьку, дати нарешті спокій нашому місту", - йдеться в тексті звернення.

За версією "бутковської" більшості в мерії, в Сєвєродонецьку скоєно "злочин, що загрожує демократичному устрою країни в цілому".

"Сьогодні в нашому місті вирішується, чи буде Україна правовою державою, в якій діє і захищається місцеве самоврядування, або перетвориться в місцевість, де життя визначається бандитським свавіллям", - не соромлячись формулювань постановили "Сєвєродончани".

Щодо загрози демократії в країні, мабуть, особливо турбуватися не варто, але і бути впевненим в прозорості дій команди Шахова теж не виходить. Саме Шахов і його команда відомі масовим запровадженням такого явища як "виборча сітка" на Луганщині. Напередодні виборів, зокрема і в Раду в 2019 році, Луганська область була буквально завалена п'ятикілограмовими мішками цукру від команди Шахова. Суть проста - приносиш паспортні дані, ставиш підпис, отримуєш цукор і напуття віддати голос за "правильного" кандидата. Роздача "соціальних карт" для "отримання безкоштовної соціальної, гуманітарної юридичної допомоги" - з тієї ж опери явище. Наприклад, спостерігачі мережі ОПОРА неодноразово заявляли, що дії команди Шахова можуть бути кваліфіковані як непрямий підкуп виборців.

У Лисичанську поліція навіть проводила обшуки в офісах Шахова, кваліфікувала провадження, але результату на сьогодні жодного немає. А Шахов і члени його команди Сухов, Лукашев і Вельможний за результатами "цукрової" роботи в полі виграли в чотирьох округах області.

Поки очевидним є тільки одне: "штормити" Сєвєродонецьку міськраду в найближчому майбутньому не перестане. Якщо Шахов дотисне ситуацію у вигідному для себе ключі і викине "сєвєродончан" з мерії, то у Буткова залишиться тільки один варіант - суди. Сумнівів, що команда Буткова піде судитися, зібравши армію юристів, немає.

Не варто забувати і про другий "фронт", на якому Буткову періодично доводиться відбивати нападки - питання введення військово-цивільної адміністрації в місті. Введення ВЦА означало б, що всі, хто зараз претендує на владу в місті і контроль над 1,3 мільярдним міськбюджетом, свої шанси б втратили.

"Кожен день я отримую десятки повідомлень або коментарів від жителів з проханнями про створення ВЦА (в Сєвєродонецьку - ред.) Люди незадоволені станом розвитку своїх міст. Тому, я буду просити президента створити ВЦА. Це додаткова відповідальність, але протягом півроку можна показати реальні зміни ... Я навіть згоден, щоб в статусі ВЦА вони перебували тільки до місцевих виборів", - заявляв голова Луганської обладміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, пропозиція про введення військово-цивільної адміністрації в Сєвєродонецьку вже передана на розгляд РНБО. Чинне керівництво міста, звичайно ж, назвало такі дії порушенням закону "Про місцеве самоврядування". У будь-якому випадку, нинішній обласний центр чекає черговий виток і загострення боротьби за владу: поки що у потоків Бутков, але з кожним днем ​​все ближче до реваншу наближається Шахов.