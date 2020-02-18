Виборчком розбрату. Бліцкриг Шахова в Сєвєродонецьку провалився
17 лютого мали приймати присягу нові члени міської виборчої комісії Сєвєродонецька - обласного центру Луганської області. Це дало б старт процедурі відкликання міських депутатів з команди бізнесмена Ігоря Буткова, який контролює міську раду і, відповідно, саме місто. Однак засідання комісії було зірвано - частина депутатів його проігнорували і не було кворуму. Члени команди Шахова змушені були писати скаргу в ЦВК про саботаж. Так чи інакше, процес відкликання депутатів знову забуксував і залишається очікувати нового витка протистояння між командами Шахова та Буткова, що триває останні п'ять років.
Як наслідок боротьби за владу - постійна плутанина в міській раді, неосвоєння бюджету розвитку міста і саботаж господарських питань. Сторони конфлікту з поперемінним успіхом весь цей час відправляли один одного в нокдаун і тільки встигали міняти таблички з прізвищами на кабінетах. Варто відзначити, що Шахов і Бутков - не найбільш медійні обличчя в міжсобойчику. На вістрі атаки постійно знаходяться екс-мер міста Валентин Казаков з обойми нардепа Шахова та виконуючий обов'язки мера В'ячеслав Ткачук з депутатської групи Буткова "Сєвєродончани". Обраного в 2015 році мера Казакова депутати звільняли сім разів. Шість з них - Казаков поновлювався на посаді через суд і тріумфально повертався тільки для того, аби в черговий раз бути звільненим.
В останні кілька місяців жителям Сєвєродонецька вже стало здаватися, що депутатська група Буткова з в.о. мера Ткачуком зміцнилася у владі, а Казаков нарешті таки пішов на заслужений спокій, але на початку року ситуація різко змінилася на користь команди Шахова.
20 січня Центрвиборчком змінив склад Сєвєродонецької міської виборчої комісії, замінивши 7 з 17-ти її членів. Депутати з обійми Буткова пізніше заявили, що команда Шахова "перекупила квоти в комісії", завівши туди своїх людей і сформувавши потрібну їм більшість. Доказів цьому факту депутати не надали, але звинувачувати їх у голослівності теж буде невірно.
26 січня під керівництвом екс-депутата Сергія Зарецького, який не приховує свої симпатії до Шахова, в місті пройшли "збори виборців" щодо ініціювання відкликання "за народною ініціативою" 25-ти депутатів міської ради, тих самих 25-ти багнетів Буткова. Після цього почався збір підписів в наметах на вулицях міста.
За словами Зарецького, в результаті зібрали 25 тисяч підписів і передали в "новий" міськвиборчком. Коли комісія перевірить підписи, то подальшим кроком стане передача документів політпартіям, від яких йшли депутати. А далі все просто - комісія голосує, депутат позбавляється мандату.
Саме в той час депутатська більшість Буткова і відчула, наскільки сильно трясеться під ногами грунт. Звернення про "бандитське свавілля" і "політичний аферизм" полетіли на адресу президента, Верховної Ради, РНБО, ЦВК і генпрокурора.
"Депутати Сєвєродонецької міської ради звертають увагу на масштабність грубого свавілля ... Мова йде не тільки про грубе порушення виборчого законодавства, а й про кримінальний злочин, передбачений частиною четвертою статті 158 Кримінального кодексу України. Команда Сергія Шахова бандитськими діями намагається зруйнувати місцеве самоврядування в Україні, перекреслити результати голосування виборців Сєвєродонецька 25 жовтня 2015. Тому виконавчий комітет і депутати Сєвєродонецької міської ради звертаються до влади України із закликом невідкладно втрутитися і припинити беззаконня політичних аферистів в Сєвєродонецьку, дати нарешті спокій нашому місту", - йдеться в тексті звернення.
За версією "бутковської" більшості в мерії, в Сєвєродонецьку скоєно "злочин, що загрожує демократичному устрою країни в цілому".
"Сьогодні в нашому місті вирішується, чи буде Україна правовою державою, в якій діє і захищається місцеве самоврядування, або перетвориться в місцевість, де життя визначається бандитським свавіллям", - не соромлячись формулювань постановили "Сєвєродончани".
Щодо загрози демократії в країні, мабуть, особливо турбуватися не варто, але і бути впевненим в прозорості дій команди Шахова теж не виходить. Саме Шахов і його команда відомі масовим запровадженням такого явища як "виборча сітка" на Луганщині. Напередодні виборів, зокрема і в Раду в 2019 році, Луганська область була буквально завалена п'ятикілограмовими мішками цукру від команди Шахова. Суть проста - приносиш паспортні дані, ставиш підпис, отримуєш цукор і напуття віддати голос за "правильного" кандидата. Роздача "соціальних карт" для "отримання безкоштовної соціальної, гуманітарної юридичної допомоги" - з тієї ж опери явище. Наприклад, спостерігачі мережі ОПОРА неодноразово заявляли, що дії команди Шахова можуть бути кваліфіковані як непрямий підкуп виборців.
У Лисичанську поліція навіть проводила обшуки в офісах Шахова, кваліфікувала провадження, але результату на сьогодні жодного немає. А Шахов і члени його команди Сухов, Лукашев і Вельможний за результатами "цукрової" роботи в полі виграли в чотирьох округах області.
Поки очевидним є тільки одне: "штормити" Сєвєродонецьку міськраду в найближчому майбутньому не перестане. Якщо Шахов дотисне ситуацію у вигідному для себе ключі і викине "сєвєродончан" з мерії, то у Буткова залишиться тільки один варіант - суди. Сумнівів, що команда Буткова піде судитися, зібравши армію юристів, немає.
Не варто забувати і про другий "фронт", на якому Буткову періодично доводиться відбивати нападки - питання введення військово-цивільної адміністрації в місті. Введення ВЦА означало б, що всі, хто зараз претендує на владу в місті і контроль над 1,3 мільярдним міськбюджетом, свої шанси б втратили.
"Кожен день я отримую десятки повідомлень або коментарів від жителів з проханнями про створення ВЦА (в Сєвєродонецьку - ред.) Люди незадоволені станом розвитку своїх міст. Тому, я буду просити президента створити ВЦА. Це додаткова відповідальність, але протягом півроку можна показати реальні зміни ... Я навіть згоден, щоб в статусі ВЦА вони перебували тільки до місцевих виборів", - заявляв голова Луганської обладміністрації Сергій Гайдай.
За його словами, пропозиція про введення військово-цивільної адміністрації в Сєвєродонецьку вже передана на розгляд РНБО. Чинне керівництво міста, звичайно ж, назвало такі дії порушенням закону "Про місцеве самоврядування". У будь-якому випадку, нинішній обласний центр чекає черговий виток і загострення боротьби за владу: поки що у потоків Бутков, але з кожним днем все ближче до реваншу наближається Шахов.
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