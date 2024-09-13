Суд в Житомире вынес приговор за государственную измену экс-работнику Госкосмоса

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Суд Житомира заочно приговорил к 15 годам тюрьмы бывшего работника Государственного космического агентства, который после аннексии Крыма перешел на службу к россиянам

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Сотрудники СБУ в Житомирской области установили, что предателем является 38-летний бывший выпускник житомирского высшего военного учебного заведения. В 2008 году его отправили для выполнения задач в интересах обороны государства и его безопасности в Крым в уникальный для Украины центр, который подчинялся Государственному космическому агентству.

После захвата Россией полуострова тогдашний капитан отказался выполнять распоряжение о выезде на подконтрольную Украине территорию и предал воинскую присягу. Дезертир также мотивировал своих коллег перейти на сторону врага.

После получения российского паспорта мужчина присягнул на верность России, прошел переобучение в российском вузе, получил аналогичную должность и продолжает служить врагу на захваченном объекте в Крыму.

Королевский районный суд Житомира признал фигуранта виновным в государственной измене и дезертирстве. За нарушение воинской присяги он лишен офицерского звания "капитан" и уволен с военной службы.

Напомним, ранее сообщалось, что агент ФСБ, корректировавший ракетные удары по Запорожью, получил 15 лет тюрьмы. Мужчину завербовал бежавший в Россию блогер Юрий Подоляка, а в Украине ему уже вынесли несколько приговоров за работу на врага.