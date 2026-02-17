Россияне атаковали Запорожье, количество раненых увеличивается

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграмм-канал начальника Запорожской ОВД Ивана Федорова.

Впоследствии он сообщил о шести раненых. Среди них – двое детей.

Все пострадавшие после получения медпомощи будут лечиться амбулаторно.

Как сообщалось, в Запорожской области из-за атаки российского дрона ранения получил 5-летний ребенок. Это произошло в субботу, 14 февраля.