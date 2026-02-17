В Ровно сорвали концерт певца MELOVIN: названа причина

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на hromadske.

Отмечается, что люди пришли с плакатами и восклицали: "Не за гей-браки воюют герои".

Напомним, в День влюбленных MELOVIN ошарашил поклонников известием об изменениях в личной жизни. Артист сообщил о разрыве помолвки с парамедиком ВСУ Петром Злотей.

Как сообщалось, в начале 2026 года украинский певец Melovin сообщил, что 2027 станет годом завершения его музыкальной карьеры.