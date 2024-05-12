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12 мая 2024, 14:15

В Белгороде взорвался подъезд многоэтажки: РФ обвиняет Украину

12 мая 2024, 14:15
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скриншот с видео
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В воскресенье, 12 мая, в российском городе Белгород прогремел взрыв, в результате которого в воздух взлетел целый подъезд многоэтажного жилого дома. Есть пострадавшие и погибшие

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные Telegram-каналы и РосСМИ.

Взрыв произошел в полдень на улице Щорса. Пользователи соцсетей распространяют фото и видео разрушения. Пропагандисты РФ обвинили Украину в теракте

Вражеские СМИ сообщали о якобы прилете и около 30 пострадавших, среди которых есть дети. Впоследствии крыша дома упала на спасателей, которые разбирали завалы.

Минобороны РФ заявило, что якобы "киевский режим" атаковал Белгород, применив ракетный комплекс "Точка-У", РСЗО "Ольха" и RM-70 "Вампир". В Шойге уверяют, что ПВО якобы уничтожило шесть ракет "Точка-У", четыре снаряда РСЗО "Вампир" и два снаряда РСЗО "Ольха".

"Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК "Точка-У" поврежден жилой дом в городе Белгород", – говорится в сообщении Минобороны агрессора.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко утверждает, что многоэтажку в Белгороде, вероятно, взорвали.

Дом в Белгороде похоже взорвали. На видео с камер не видно падающих объектов, соответственно, все обвинения россиян в обстреле Силами обороны пока не соответствуют действительности. жилых домах украинских городов", – сообщил руководитель ЦПИ.

По его словам, также "это мог быть бытовой взрыв, который российская пропаганда сейчас выкручивает в обстрелы дома в собственных интересах".

Напомним, вчера, 11 мая, во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы, в городе поднялся дым. Российские пропагандисты заявили, что атаку совершили украинские военные из ракетной системы залпового огня HIMARS. От удара повредило здание местного ресторана "Paradise", есть пострадавшие.

РФ взрыв пропаганда Белгород многоэтажка
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