В Белгороде взорвался подъезд многоэтажки: РФ обвиняет Украину

скриншот с видео

В воскресенье, 12 мая, в российском городе Белгород прогремел взрыв, в результате которого в воздух взлетел целый подъезд многоэтажного жилого дома. Есть пострадавшие и погибшие

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные Telegram-каналы и РосСМИ.

Взрыв произошел в полдень на улице Щорса. Пользователи соцсетей распространяют фото и видео разрушения. Пропагандисты РФ обвинили Украину в теракте

Вражеские СМИ сообщали о якобы прилете и около 30 пострадавших, среди которых есть дети. Впоследствии крыша дома упала на спасателей, которые разбирали завалы.

Минобороны РФ заявило, что якобы "киевский режим" атаковал Белгород, применив ракетный комплекс "Точка-У", РСЗО "Ольха" и RM-70 "Вампир". В Шойге уверяют, что ПВО якобы уничтожило шесть ракет "Точка-У", четыре снаряда РСЗО "Вампир" и два снаряда РСЗО "Ольха".

"Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК "Точка-У" поврежден жилой дом в городе Белгород", – говорится в сообщении Минобороны агрессора.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко утверждает, что многоэтажку в Белгороде, вероятно, взорвали.

Дом в Белгороде похоже взорвали. На видео с камер не видно падающих объектов, соответственно, все обвинения россиян в обстреле Силами обороны пока не соответствуют действительности. жилых домах украинских городов", – сообщил руководитель ЦПИ.

По его словам, также "это мог быть бытовой взрыв, который российская пропаганда сейчас выкручивает в обстрелы дома в собственных интересах".

Напомним, вчера, 11 мая, во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы, в городе поднялся дым. Российские пропагандисты заявили, что атаку совершили украинские военные из ракетной системы залпового огня HIMARS. От удара повредило здание местного ресторана "Paradise", есть пострадавшие.