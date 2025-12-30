На Волині легковик зʼїхав з дороги та врізався в дерево: є загиблий

Фото: поліція

ДТП сталася 29 грудня близько 15:00 між населеними пунктами Нова Вижва та Лісняки у Ковельському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій авто Citroën не вибрав безпечної швидкості руху та не впорався з керуванням. Внаслідок цього легковик зʼїхав з дороги та врізався у дерево.

Від отриманих травм 61-річний водій загинув на місці. Постраждалого 16-річного пасажира госпіталізували.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Триває розслідування.

