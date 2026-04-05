05 апреля 2026, 18:27

Ремонт международных трасс в Украине: работы планируют завершить к 1 мая

Иллюстративное фото: из открытых источников
Текущий ремонт дорог международного значения в стране планируется завершить к 1 мая, а основные работы – к 1 июня

Как передает RegioNews, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

"По состоянию на сегодняшний день выполнено около 50% текущего ремонта на трассах международного значения. Дополнительно продолжаются мероприятия по усилению международного транспортного сообщения", – отметила премьер.

По ее словам, дорожные работы ведутся не только на международных трассах, но и на дорогах общего пользования.

Ежедневно по стране работает около 170 бригад и более 1 500 работников. С начала года уже ликвидировано 2,7 млн. кв. м повреждений.

Ранее, 23 марта, премьер сообщала, что на тот момент уже было восстановлено более 1 млн кв. м повреждений – самый высокий показатель за шесть последних лет.

Особое внимание уделяют дорогам, обеспечивающим прифронтовую логистику. По согласованию с Министерством обороны Госспецтранс начнет ремонт в 30-километровой зоне от линии боевого столкновения.

На эти работы предусмотрено дополнительно 1,5 млрд грн, а правительство уже выделило 3 млрд грн из резервного фонда. Всего на 2026 год в бюджете предусмотрено 12,6 млрд грн на ремонт и содержание дорог.

Ранее в Кабмине заявили, что дороги в Украине отремонтируют, как только позволят погодные условия. Прежде всего, будут восстанавливать стратегически важные маршруты, обеспечивающие логистику для нужд обороны, жизнеобеспечения общин, а также работу критической инфраструктуры.

Украина деньги ремонт дорог ремонт трасса Свириденко Юлия Анатольевна резервный фонд
