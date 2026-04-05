Ремонт міжнародних трас в Україні: роботи планують завершити до 1 травня

Поточний ремонт доріг міжнародного значення у країні планують завершити до 1 травня, а основні роботи – до 1 червня

Як передає RegioNews, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Станом на сьогодні виконано близько 50% поточного ремонту на трасах міжнародного значення. Додатково тривають заходи з посилення міжнародного транспортного сполучення", – зазначила прем'єрка.

За її словами, дорожні роботи проводяться не лише на міжнародних трасах, а й на дорогах загального користування.

Щодня по країні працює майже 170 бригад та понад 1 500 працівників. Від початку року вже ліквідовано 2,7 млн кв. м пошкоджень.

Раніше, 23 березня, прем’єрка повідомляла, що на той момент вже було відновлено понад 1 млн кв. м пошкоджень – найвищий показник за шість останніх років.

Особливу увагу приділяють дорогам, які забезпечують прифронтову логістику. За узгодженням з Міністерством оборони, Держспецтранс розпочне ремонт у 30-кілометровій зоні від лінії бойового зіткнення.

На ці роботи передбачено додатково 1,5 млрд грн, а уряд уже виділив 3 млрд грн із резервного фонду. Усього на 2026 рік у бюджеті передбачено 12,6 млрд грн на ремонт та утримання доріг.

Раніше в Кабміні заявили, що дороги в Україні відремонтують, як тільки дозволять погодні умови. Насамперед відновлюватимуть стратегічно важливі маршрути, які забезпечують логістику для потреб оборони, життєзабезпечення громад, а також роботу критичної інфраструктури.