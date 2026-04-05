19:10  05 квітня
В Івано-Франківську поліцейський збив пішохода і втік з місця ДТП
17:37  05 квітня
У Львові дитина бавилася запальничкою – загорілася квартира
14:15  05 квітня
Лаялася при дітях: на Волині судили вчительку-логопединю
UA | RU
UA | RU
05 квітня 2026, 18:27

Ремонт міжнародних трас в Україні: роботи планують завершити до 1 травня

05 квітня 2026, 18:27
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Поточний ремонт доріг міжнародного значення у країні планують завершити до 1 травня, а основні роботи – до 1 червня

Як передає RegioNews, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Станом на сьогодні виконано близько 50% поточного ремонту на трасах міжнародного значення. Додатково тривають заходи з посилення міжнародного транспортного сполучення", – зазначила прем'єрка.

За її словами, дорожні роботи проводяться не лише на міжнародних трасах, а й на дорогах загального користування.

Щодня по країні працює майже 170 бригад та понад 1 500 працівників. Від початку року вже ліквідовано 2,7 млн кв. м пошкоджень.

Раніше, 23 березня, прем’єрка повідомляла, що на той момент вже було відновлено понад 1 млн кв. м пошкоджень – найвищий показник за шість останніх років.

Особливу увагу приділяють дорогам, які забезпечують прифронтову логістику. За узгодженням з Міністерством оборони, Держспецтранс розпочне ремонт у 30-кілометровій зоні від лінії бойового зіткнення.

На ці роботи передбачено додатково 1,5 млрд грн, а уряд уже виділив 3 млрд грн із резервного фонду. Усього на 2026 рік у бюджеті передбачено 12,6 млрд грн на ремонт та утримання доріг.

Раніше в Кабміні заявили, що дороги в Україні відремонтують, як тільки дозволять погодні умови. Насамперед відновлюватимуть стратегічно важливі маршрути, які забезпечують логістику для потреб оборони, життєзабезпечення громад, а також роботу критичної інфраструктури.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
30 березня 2026
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Один із вітчизняних бізнесів, який стрімко розвивається у нинішніх складних умовах, викликав певні підозри у журналістів. І виявилося, що все не так просто і однозначно…
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Володимир Фесенко
Володимир Поперешнюк
Всі блоги »