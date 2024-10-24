Началось рейтинговое голосование по избранию состава Совета общественного контроля при БЭБ

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По результатам онлайн-голосования в течение трех дней изберут 9 членов Совета общественного контроля при Бюро экономической безопасности

Об этом сообщает Украинский совет бизнеса, передает RegioNews.

"Крайне важно, чтобы в Общсовет вошли представители бизнеса и специалисты по вопросам антикоррупционной и налоговой политики. Это будет способствовать качественной работе обновленного БЭБ", – отмечается в сообщении.

В Общсовет подали кандидатуры ведущие бизнес-ассоциации и эксперты. УСБ призывает поддержать членов совета и специалистов независимых аналитических центров:

Профессиональные кандидаты от независимых аналитических центров:

Гетман А.А. – Ассоциация налоговых консультантов, Экономическая экспертная платформа;

Огородникова И.И. – Ассоциация налоговых консультантов.

Голосование проходит по ссылке и продлится до 00:00 27 октября.

Напомним, ранее члены Украинского совета бизнеса призвали власти убрать льготу на международные посылки, что дискриминирует отечественных производителей.