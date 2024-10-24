Началось рейтинговое голосование по избранию состава Совета общественного контроля при БЭБ
По результатам онлайн-голосования в течение трех дней изберут 9 членов Совета общественного контроля при Бюро экономической безопасности
Об этом сообщает Украинский совет бизнеса, передает RegioNews.
"Крайне важно, чтобы в Общсовет вошли представители бизнеса и специалисты по вопросам антикоррупционной и налоговой политики. Это будет способствовать качественной работе обновленного БЭБ", – отмечается в сообщении.
В Общсовет подали кандидатуры ведущие бизнес-ассоциации и эксперты. УСБ призывает поддержать членов совета и специалистов независимых аналитических центров:
- Бучинский И.В. – Ассоциация налогоплательщиков Украины;
- Француз О.В. - Retail Association of Ukraine;
- Лисовец Т.Г. – Ассоциация юристов Украины / Ukrainian Bar Association;
- Бойко С.Г. – Ассоциация юристов Украины;
- Фортуненко А.В. – Ассоциация юристов Украины;
- Фесюн Н.М. – Ассоциация Укртабач.
Профессиональные кандидаты от независимых аналитических центров:
- Гетман А.А. – Ассоциация налоговых консультантов, Экономическая экспертная платформа;
- Огородникова И.И. – Ассоциация налоговых консультантов.
Голосование проходит по ссылке и продлится до 00:00 27 октября.
Напомним, ранее члены Украинского совета бизнеса призвали власти убрать льготу на международные посылки, что дискриминирует отечественных производителей.