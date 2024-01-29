Украинцев предупреждают о фейковых сообщениях "от лица" ОП про сдачу территорий

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Украинцам на почту начали приходить сообщения якобы от Офиса президента о том, что "страна отдает часть своих территорий России". Они являются фейковыми

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

В письмах на электронные почты, которые приходят украинцам, речь идет о "прекращении огня с РФ" и "передаче стране-агрессору части территорий".

"На самом деле распространяемые сообщения – фейк российской ИПСО", – подчеркнули в Центре.

Там уточнили, что цель таких фейков – попытка повлиять на морально-психологическое состояние украинцев и дискредитировать руководство государства.

Напомним, ранее полиция предупреждала украинцев о фейковых сообщениях по поводу поражения врагом Хмельницкой АЭС.