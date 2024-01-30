В Украине откроют языковые курсы для военнослужащих

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Для военных планируют открыть языковые курсы, ведь в Вооруженных силах важно использовать государственный язык

Об этом заявил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень во время разговора с защитниками из 150-го учебного центра командования Сил территориальной обороны ВСУ, информирует RegioNews.

Нарушения языкового законодательства фиксируют как в столице, так и во многих регионах Украины.

"Некоторые из военных уже подготовили свои жалобы в наш адрес, ведь фиксируют нарушения и в столице, и во многих регионах юга и востока. В то же время, договорились об открытии языковых курсов для военнослужащих, которые хотят усовершенствовать свои знания и должным образом подготовиться к экзамену на определение уровня владения государственным языком”, - отметил Кремень.

Напомним, ранее языковой омбудсмен рассказал, нарушают ли закон о языке в ВСУ.