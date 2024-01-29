Зеленский высказал свою позицию по возвращению из-за границы мужчин мобилизационного возраста

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Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу возвращения мужчин мобилизационного возраста из-за границы. По его словам, люди должны платить налоги, ведь эти деньги идут на обеспечение ВСУ

Об этом Владимир Зеленский сказал немецкому телеканалу ARD, передает RegioNews.

"Мы бы хотели, чтобы люди мобилизационного возраста, уехавшие незаконно, были в Украине", — подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что не все обязательно должны быть на фронте. Речь идет о вопросе справедливости. По словам Зеленского, люди должны платить налоги в Украине, ведь они идут военным.

"Кроме того, было бы верным решением, чтобы страны ЕС давали деньги в бюджет Украины, и страна уже решала, кому и сколько помогать", — добавил он.

Нагадаємо, президент Владимир Зеленский озвучил численность украинской армии. По его словам, речь идет о 880 тысячах.