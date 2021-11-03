Три врача уволены из-за подделки COVID-сертификатов - Минздрав

из открытых источников

В Украине уже уволили трех врачей, которые подделывали сертификаты о вакцинации. Еще трем врачам объявлен выговор

Как передает RegioNews об этом заявила заместитель министра здравоохранения Украины Мария Карчевич на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

"Минздрав обратился к местной власти об отстранении руководителей учреждений здравоохранения, в отношении тех учреждений, где ведут уголовные производства (в связи с подделкой документов по вакцинации - ред.). У нас есть и следующая статистика: были уволены три врача, объявлен выговор еще трем врачам, и ведется служебное расследование в шести регионах", - заявила замглавы Минздрава.

По ее словам, в социальных сетях и в публичном пространстве выявлено около 210 тысяч сообщений о продаже и покупке COVID-сертификатов, информация о которых направлена в правоохранительные органы.

Напомним, что на этой неделе Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об усилении ответственности за подделку COVID-сертификата.

Законопроектом предусмотрено:

установление ответственности за использование лицом заведомо подложных документов, подтверждающих проведение профилактических прививок против особо опасных инфекционных болезней в виде штрафа от 17 тысяч до 34 тысяч гривен или ограничение свободы на срок до двух лет.

установление ответственности за внесение медицинским работником заведомо ложных сведений в медицинской документации о проведении профилактических прививок против особо опасных инфекционных болезней в виде штрафа от 34 тысяч до 68 тысяч гривен или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.

установление ответственности за изготовление с целью сбыта, сбыт поддельных документов, подтверждающих проведение профилактических прививок против особо опасных инфекционных болезней в виде штрафа от 85 тысяч до 170 тысяч гривен или лишением свободы на срок до трех лет.