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29 сентября 2021, 15:16 1464

В Минздраве рассказали, чем отличаются разные типы вакцин от COVID-19

29 сентября 2021, 15:16 1464
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Фото из открытых источников
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В Министерстве здравоохранения рассказали, чем отличаются различные типы вакцин от коронавируса, которые есть в настоящее время в стране

Как сообщили в пресс-службе ведомства, украинцы могут воспользоваться векторной, инактивированной и мРНК-вакциной, пишет RegioNews.

Векторная (рекомбинантная)

В Минздраве отмечают, что в этом препарате используется модифицированный вирус (вектор), в который вмонтирована "инструкция" для изготовления шиповидного белка SARS-CoV-2, вектор доставляет ее в клетку. После чего иммунная система распознает антигены и в ответ вырабатывает антитела и Т-клетки.

К таким вакцинам относятся AstraZeneca (Vaxzevria, CoviShield и SKBio).

мРНК-вакцина

В вакцине содержится молекула мРНК, которая кодирует шипообразный белок коронавируса. Когда она попадает в организм, то дает "инструкцию" как разработать этот белок. Иммунная система распознает, что белок не принадлежит человеку и вырабатывает антитела к нему.

К таким вакцинам относится Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Инактивированная

Препарат содержит в своем составе инактивированный ("убитый") вирус. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет.

К таким вакцинам относится CoronaVac/Sinovac Biotech.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине сейчас в наличии всего 11 457 084 доз вакцин от COVID-19 различных производителей, из которых у 35 676 доз срок годности истекает 30 сентября.

коронавирус вакцина вакцинация

 
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