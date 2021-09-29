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29 вересня 2021, 15:16 1470

В МОЗ розповіли, чим відрізняються різні типи вакцин від COVID-19

29 вересня 2021, 15:16 1470
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Фото з відкритих джерел
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В Міністерстві охорони здоров'я розповіли, чим відрізняються різні типи вакцин від коронавірусу, які є в наразі в країні

Як повідомили у пресслужбі відомства, українці можуть скористатися векторною, інактивованою та мРНК-вакциною, пише RegioNews.

Векторна (рекомбінантна)

У МОЗ наголошують, що в цьому препараті використовується модифікований вірус (вектор), в який вмонтована "інструкція" для виготовлення шиповидного білка SARS-CoV-2, вектор доставляє її в клітину. Після чого імунна система розпізнає антигени й у відповідь виробляє антитіла та Т-клітини.

До таких вакцин належать AstraZeneca (Vaxzevria, CoviShield та SKBio).

мРНК-вакцина

У вакцині міститься молекула мРНК, яка кодує шипоподібний білок коронавірусу. Коли вона потрапляє в організм, то надає "інструкцію" як розробити цей білок. Імунна система розпізнає, що білок не належить людині та виробляє антитіла до нього.

До таких вакцин належить Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Інактивована

Препарат містить у своєму складі інактивований ("вбитий") вірус. Організм реагує на нього та виробляє імунітет.

До таких вакцин належить CoronaVac/Sinovac Biotech.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні нині в наявності всього 11 457 084 доз вакцин від COVID-19 різних виробників, з яких у 35 676 доз термін придатності закінчується 30 вересня.

коронавірус вакцина вакцинація

 
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