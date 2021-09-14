В Минздраве рассказали, какое наказание грозит за фальшивые сертификаты о вакцинации

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В Украине медикам за подделку сертификата о вакцинации грозит лишение свободы до двух лет и лишение права заниматься медицинской деятельностью

Об этом главный санитарный врач Игорь Кузин рассказал на канале "UA:Перший", передает RegioNews.

Сейчас наказание будет идти по статье, касающейся подделки документов... Сейчас ответственность, которая есть, - за внесение ложных данных", - пояснил он.

По его словам, такая статья предусматривает от лишения права заниматься медицинской деятельностью до двух лет лишения свободы.

Кузин отметил, что в Украине открыто уже более 30 уголовных производств по факту подделки документов о вакцинации.

Ранее сообщалось, что в Министерстве здравоохранения подготовили законопроект, предусматривающий за подделку справок о прививках уголовную ответственность.