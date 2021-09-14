09:04  14 сентября
COVID в Украине: за сутки выявили 3332 случая заражения
09:31  14 сентября
В Украине уже в шести областях превышены показатели COVID-госпитализаций
14:43  14 сентября
Оккупанты обстреляли наших бойцов в районе Песков: есть раненый
UA | RU
UA | RU
14 сентября 2021, 12:44 197

В Минздраве рассказали, какое наказание грозит за фальшивые сертификаты о вакцинации

14 сентября 2021, 12:44 197
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине медикам за подделку сертификата о вакцинации грозит лишение свободы до двух лет и лишение права заниматься медицинской деятельностью

Об этом главный санитарный врач Игорь Кузин рассказал на канале "UA:Перший", передает RegioNews.

Сейчас наказание будет идти по статье, касающейся подделки документов... Сейчас ответственность, которая есть, - за внесение ложных данных", - пояснил он.

По его словам, такая статья предусматривает от лишения права заниматься медицинской деятельностью до двух лет лишения свободы.

Кузин отметил, что в Украине открыто уже более 30 уголовных производств по факту подделки документов о вакцинации.

Ранее сообщалось, что в Министерстве здравоохранения подготовили законопроект, предусматривающий за подделку справок о прививках уголовную ответственность.

вакцина прививка медики Игорь Кузин Минздрав

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Мосты, награды и должности. Как "свободовские" мэры взаимодействуют со "Слугой народа"
"Радикальный" шаг. Кто на самом деле стоит за увольнением ровенского врача-депутата Шустика
Все публикации »
Виталий Бала
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua