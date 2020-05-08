В Николаевской области показали, как идет ремонт дороги за 4,2 млрд гривен

В область с инспекцией приехал лично министр инфраструктуры

Фото: Новости-N

В область с инспекцией приехал лично министр инфраструктуры

На Николаевщине показали ход выполнения работ по капитальному строительству бетонной дороги - на ее ремонт из бюджета выделили 4,2 млрд гривен. Инспектировал ход строительства министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Новости-Н.

Сообщается, что министр уже проверил ход выполнения работ по капитальному строительству новой дороги Н-14 "Александровка-Кропивницкий-Николаев".

На встречу с министром приехали: председатель Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник, начальник САД в Николаевской области Владислав Невеселый и другие местные чиновники.

В ходе встречи было заявлено, что до конца года новая бетонная дорога уже будет сдана в эксплуатацию, а на ее строительство выделено 4,2 миллиарда гривен.

Стоит отметить, что согласно графика визита, Владислав Криклий отправится в Николаевскую городскую больницу №3, где собирается передать медикам определенные медицинские средства.

Далее министр посетит Николаевский порт, в частности, терминалы COFCO, OREXIM и BUNGE, а затем отправится в порт "Ольвия".