В Николаевской области показали, как идет ремонт дороги за 4,2 млрд гривен
На Николаевщине показали ход выполнения работ по капитальному строительству бетонной дороги - на ее ремонт из бюджета выделили 4,2 млрд гривен. Инспектировал ход строительства министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Новости-Н.
Сообщается, что министр уже проверил ход выполнения работ по капитальному строительству новой дороги Н-14 "Александровка-Кропивницкий-Николаев".
На встречу с министром приехали: председатель Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник, начальник САД в Николаевской области Владислав Невеселый и другие местные чиновники.
В ходе встречи было заявлено, что до конца года новая бетонная дорога уже будет сдана в эксплуатацию, а на ее строительство выделено 4,2 миллиарда гривен.
Стоит отметить, что согласно графика визита, Владислав Криклий отправится в Николаевскую городскую больницу №3, где собирается передать медикам определенные медицинские средства.
Далее министр посетит Николаевский порт, в частности, терминалы COFCO, OREXIM и BUNGE, а затем отправится в порт "Ольвия".
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