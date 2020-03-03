Кабмин передал собор ПЦУ в Крыму в госсобственность

Правительство приняло решение передать Кафедральный собор святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в Симферополе в государственную собственности Украины

Фото: Крим.Реалії

Правительство приняло решение передать Кафедральный собор святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в Симферополе в государственную собственности Украины

Как передает RegioNews, об этом сообщил нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании Кабмина, в своем Telegram-канале.

"Кабмин постановил временно передать из коммунальной собственности АР Крым в государственную собственность Кафедральный собор святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в Симферополе", - написал он.

Также нардепи опубликовал фото соответствующего документа.