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03 березня 2020, 11:22 4

Кабмін передав собор ПЦУ в Криму у держвласність

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03 березня 2020, 11:22 4
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Уряд прийняв рішення передати Кафедральний собор святих рівноапостольних князя Володимира і княгині Ольги в Сімферополі в державну власність України
Фото: Крим.Реалії
Уряд прийняв рішення передати Кафедральний собор святих рівноапостольних князя Володимира і княгині Ольги в Сімферополі в державну власність України

Як передає RegioNews, про це повідомив нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко, який був присутній на засіданні Кабміну, в своєму Telegram-каналі.

"Кабмін ухвалив тимчасово передати з комунальної власності АР Крим в державну власність Кафедральний собор святих рівноапостольних князя Володимира і княгині Ольги в Сімферополі", - написав він.

Також нардепи опублікував фото відповідного документа.


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