Кабмін передав собор ПЦУ в Криму у держвласність

Уряд прийняв рішення передати Кафедральний собор святих рівноапостольних князя Володимира і княгині Ольги в Сімферополі в державну власність України

Фото: Крим.Реалії

Уряд прийняв рішення передати Кафедральний собор святих рівноапостольних князя Володимира і княгині Ольги в Сімферополі в державну власність України

Як передає RegioNews, про це повідомив нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко, який був присутній на засіданні Кабміну, в своєму Telegram-каналі.

"Кабмін ухвалив тимчасово передати з комунальної власності АР Крим в державну власність Кафедральний собор святих рівноапостольних князя Володимира і княгині Ольги в Сімферополі", - написав він.

Також нардепи опублікував фото відповідного документа.