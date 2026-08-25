Россияне ударили КАБом по Запорожью: погибли два человека
Российские войска утром 25 августа нанесли удар управляемыми авиабомбами по Запорожью.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, в результате атаки погибли два человека.
Кроме того, повреждена проезжая часть дороги, возник пожар на открытой территории, также разрушение.
Накануне и ночью российские войска атаковали Запорожье беспилотниками. В результате одного из ударов был поврежден многоквартирный дом, в одной из квартир возник пожар.
По предварительной информации, люди не пострадали.
В целом, по данным ОВА, в течение суток оккупанты нанесли 873 удара по 46 населенным пунктам Запорожской области.
Напомним, российские войска в течение 24 августа более 60 раз атаковали три района Днепропетровской области. В результате обстрелов один человек погиб, еще семеро получили ранения.