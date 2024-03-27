Зеленский посетил позиции 117 отдельной бригады ТРО на Сумщине

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Об этом сообщила пресс-служба ОП, пишет RegioNews.

Глава государства заслушал доклады командующего оперативно-тактической группировкой "Северск" генерал-майора Дмитрия Красильникова и комбрига - полковника Максима Аксамитовского по оперативной обстановке в зоне ответственности бригады и взаимодействию с соседними подразделениями.

Командующий 117-й отдельной бригады ТРО доложил о соотношении сил, техники и вооружения, проинформировал об особенностях и динамике использования со стороны врага управляемых авиабомб. В ходе совещания президент обсудил с командующими потребности в средствах борьбы с этим типом вооружения.

Зеленскому рассказали об организации обороны на трех линиях рубежей. Были обсуждены актуальные потребности в оружии и технике.

Глава государства также осмотрел командный пункт бригады, в частности, отделение сил поддержки, отделение работы ПВО, пункт принятия решений.

Президент пообщался с защитниками Украины и поблагодарил их за ежедневную службу во время войны.

"Благодарю вас за то, что защищаете Украину, наш суверенитет и территориальную целостность. Желаю здоровья вам, вашим семьям и, конечно, победы. От этого зависит наше будущее", – отметил он.

Ранее сообщалось, что около 500 ударов каждый день приходится на Сумскую область. Некоторые прифронтовые села уже совсем стерты с лица земли, там не осталось ни одного жителя.