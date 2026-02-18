08:29  18 февраля
18 февраля 2026, 07:56

В Ровенской области обезвредили боевую часть вражеского беспилотника

18 февраля 2026, 07:56
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

Обломки беспилотника обнаружили лесники при обходе территории обслуживания и сообщили об опасной находке полиции

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

После осмотра взрывотехники установили, что это обломки ударного БпЛА с боевой частью, не сдетонировавшей во время падения. Она оставалась в сводном состоянии, что представляло большую угрозу для окружающих.

Чтобы минимизировать риски, специалисты приняли решение о сложной манипуляции – отсоединении взрывателя от корпуса боевой части беспилотника прямо на месте находки.

Взрывотехники успешно демонтировали опасный элемент, после чего с соблюдением всех мер безопасности транспортировали его на временную взрывную площадку. Там боевую часть уничтожили путем контролируемого подрыва.

Напомним, во Львовской области нашли российскую ракету Х-47М2 "Кинжал", которую сбили во время атаки на Львов 11 февраля.

