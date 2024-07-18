В Ровенской области зафиксировали вспышку острого гепатита А
В Дубенском районе Ровенской области зафиксирована вспышка острого гепатита А
Об этом сообщает Ровенский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава, передает RegioNews.
Зарегистрированы 7 человек, среди которых ребенок. Все больные находятся на лечении в медицинских учреждениях.
Проводится эпидемиологическое расследование и принимаются меры по предотвращению распространения болезни.
Напомним, в начале июля в Николаеве с отравлением госпитализировали 14 подопечных частного пансионата. Полиция проводит расследование.
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